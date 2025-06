Printre persoanele trimise în judecată se află și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu Botoșani și angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în legătură cu protejarea intereselor unor firme care nu respectau normele de mediu.



Potrivit DNA, un comisar de mediu în cadrul Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Botoșani, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a 11 infracțiuni de luare de mită, dar și pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, infracțiuni de fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată sau folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite în formă continuată (14 acte materiale), precum și complicitate la infracțiunea menționată.



De asemenea, un alt comisar de mediu este acuzat de săvârșirea a șapte infracțiuni de luare de mită, șapte infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, șapte infracțiuni de fals intelectual, precum și de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite în formă continuată (3 acte materiale), precum și complicitate la infracțiunea menționată.



Un comisar de mediu este acuzat de săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, trei infracțiuni de fals intelectual, precum și de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată sau folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.



Un altul, tot de la Garda de Mediu, a fost trimis în judecată pentru două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și 2 infracțiuni de fals intelectual.



Un comisar de mediu în cadrul Gărzii Naționale de Mediu este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și două infracțiuni de fals intelectual, în timp ce o colegă a sa este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual.



Totodată, un consilier în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Botoșani este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită în formă continuată și o complicitate la luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (două în formă simplă și una în formă continuată - 6 acte materiale), fals intelectual (două infracțiuni în formă simplă, una în formă continuată și sub forma instigării), precum și de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.



O altă angajată a APM, care era șef la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, este trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie sub forma instigării la infracțiunea la fals intelectual.



În același dosar, primarul comunei Mihălășeni a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.



Doi administratori al unor societăți comerciale sunt și ei cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, infracțiuni de complicitate la fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și dare de mită



De asemenea, șase firme și reprezentanții acestora sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă simplă sau continuată.



Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat trei acorduri de recunoaștere a vinovăției cu o firmă și două persoane fizice, care erau acuzate de săvârșirea infracțiunii de dare de mită.



Potrivit DNA, în perioada aprilie - octombrie 2022, inculpații menționați mai sus, funcționari publici în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Botoșani și Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos îndatoririle de serviciu, prin încălcarea dispozițiilor legale, în contextul activităților de inspecție și control desfășurate în domeniul protecției mediului la diverși agenți economici și unități administrativ - teritoriale (comisari de mediu) ori în contextul activității de emitere/ revizuire/ acordare viza anuală. Cât și de urmărire a îndeplinirii cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare(angajați în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului).



Concret, aceștia ar fi omis să ateste în documentația de control întocmită, cu ocazia controalelor efectuate, toate faptele de încălcare a legislației de mediu ori ar fi atestat aspecte necorespunzătoare adevărului cu privire la neconformități/ încălcări ale legislației de mediu identificate, pentru care nu ar fi aplicate sancțiunile legale.



De exemplu, inculpații, funcționari publici, nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare în cazul unor incendii de vegetație despre care cunoșteau că ar fi fost provocate intenționat, în aceeași manieră procedând și în cazul unor depozitări nelegale de deșeuri din construcții și demolări ori în ceea ce privește evidența necorespunzătoare a uleiurilor uzate și a produselor chimice utilizate.



„În același context, o parte dintre inculpați ar fi permis accesul la informații ce nu sunt destinate publicității unor agenți economici pe care i-ar fi anunțat cu privire la sesizările/ controalele care îi vizau ori alte controale tematice/ inopinate care urmau să se desfășoare. În plus, pentru „serviciile” oferite în sensul anterior menționate, inculpații (...), în calitate de comisari de mediu, ar fi pretins și primit, în mod direct sau prin intermediar, sume de bani sau alte foloase necuvenite, între 300 - 1.000 lei, precum și alte foloase necuvenite (de exemplu trei tone de deșeuri material lemnos, 500 kg grâu etc.). Din probele administrate în cauză a mai rezultat că exista o legătură strânsă între inculpații funcționari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Botoșani și inculpații angajați din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani (autoritatea competentă să emită acte de reglementare), respectiv cu inculpata (...), șef serviciu Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani și (...), consilier în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în vederea sprijinirii societăților controlate, astfel încât să fie urgentate demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de mediu ori pentru a evita eventuala suspendare a autorizațiilor, în caz de nereguli”, se arată în comunicat.



Concret, în lunile septembrie-octombrie 2022, consilierul în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani ar fi pretins de la diferiți agenți economici, prin reprezentanții acestora ori în contextul unor cereri formulate pentru proiecte proprii sau pentru persoane apropiate acestora, foloase care nu i se cuvin, respectiv mașini uzate care să corespundă cerințelor pentru obținerea reducerii la achiziția unei mașini noi prin programul rabla, în final funcționarul primind, de la doi agenți economici, documente pentru două mașini uzate, în legătură cu emiterea/ revizuirea/ acordarea vizei anuale, a autorizației de mediu, pentru a nu suspenda autorizația de mediu ori în schimbul avertizării asupra unor controale inopinate. De asemenea, inculpatul ar mai fi pretins și primit o sumă de bani și foloase necuvenite de la un agent economic pentru emiterea autorizației de mediu.



În plus, el le-ar fi oferit „ajutor” unora dintre reprezentanții agenților economici, prin atestarea de aspecte necorespunzătoare adevărului în conținutul documentației necesare obținerii avizelor de mediu.



În acest dosar s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea confiscării speciale și a recuperării prejudiciilor.



Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor s-a constituit parte civilă în cauză, în vederea recuperării prejudiciilor.