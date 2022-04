”Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear de dragul păcii mondiale. Am tot bătut apoi la ușa NATO, dar nu s-a deschis niciodată. Vidul de securitate a dus la agresiunea Rusiei.

Lumea întreagă datorează Ucrainei securitate și cerem statelor să spună ce garanții de securitate sunt gata să ne ofere”, a afirmat Dmitri Kuleba, în mesajul transmis.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.