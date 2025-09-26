Primul lucru care atrage atenția la pompă este cifra octanică înscrisă pe fiecare tip de benzină. Cele două variante uzuale, 95 și 98, vin la prețuri diferite, însă nu doar costul face diferența. Cifra octanică arată rezistența combustibilului la autoaprindere înainte ca bujia să declanșeze procesul normal de ardere. Pentru majoritatea autoturismelor clasice, benzina 95 reprezintă standardul. În schimb, benzina 98 oferă o rezistență mai ridicată la detonație, fenomen cunoscut popular ca „bătăi în motor”.

De ce contează cifra octanică pentru performanță

Pe scurt, o cifră octanică mai mare înseamnă o toleranță crescută la compresie fără aprindere prematură. Motoarele cu raport de compresie mare, cum sunt cele turbo sau cele din categoria sport, pot funcționa mai eficient cu benzina 98. În aceste cazuri, arderea devine mai precisă și motorul răspunde mai bine la accelerație. În schimb, pentru vehiculele cu motoare obișnuite, diferențele de performanță sunt aproape insesizabile. În unele situații, ele lipsesc complet.

Impactul asupra consumului de combustibil

Studiile și testele efectuate de-a lungul timpului au arătat că diferențele la consum sunt minore. Se înregistrează variații de aproximativ 1–3%, însă acestea nu au suficientă consistență pentru a influența bugetul lunar al unui șofer. Practic, folosirea benzinei 98 în loc de 95 la un motor obișnuit nu aduce un avantaj notabil în privința economiei de carburant.

Ce variantă alegem la plin

Cel mai sigur reper rămâne manualul vehiculului. Dacă producătorul a indicat că motorul necesită minim benzina 95, atunci nu există niciun câștig în a opta pentru o variantă mai scumpă. În schimb, dacă este menționat clar că mașina trebuie alimentată cu 98 sau cu un carburant „superior to 95”, alegerea corectă este benzina cu cifră octanică mai mare. Doar astfel poate fi protejat motorul de probleme care pot apărea în timp.

