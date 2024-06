Chef Florin Dumitrescu, în vârstă de 30 de ani, este unul dintre cei mai apreciați specialiști în gastronomie din România. Faimosul bucătar a dezvăluit care este dieta minune cu ajutorul căreia a reușit să slăbească zece kilograme și să revină într-o formă fizică de invidiat.

Florin Dumitrescu a mărturisit că atunci când nu este mulțumit de aspectul său fizic, reîncepe dieta cu ajutorul căreia în anul 2019 a reușit să slăbească zece kilograme.

Celebrul chef a mărturisit că un prieten apropiat i-a recomandat dieta ce presupune consumul, în mod alternativ, a doar trei ingrediente: orez, piept de pui și varză.

"Toată perioada asta de pandemie și multă muncă m-a făcut să ajung din nou la vreo 90 și ceva de kilograme și mă bate gândul foarte serios să mă reapuc de dieta mea cu varză. Este o idee! Nu mai am mult, am 91 de kilograme, dar văd că soția mea depune efort când mă îmbrățișeaz și atunci..." a scris chef Florin Dumitrescu, pe pagina sa de Instagram.

Care sunt cele mai periculoase amibe din Marea Neagră și cum îți poți da seama dacă te-ai infectat

Dieta care l-a ajutat să slăbească în timp record

Având în vedere că Florin Dumitrescu este un maestru în bucătărie și este îndrăgostit de preparatele savuroase, i-a fost destul de dificil să renunțe la rețetele care îi răsfățau papilele gustative, respectiv preparate prăjite, cu un conținut ridicat de grăsime sau deserturi de tot felul.

"Am vrut să îmi demonstrez că pot renunța la alimentele cu care m-am obișnuit, la mâncărurile mai grase, la gustul de unt sau la prăjeli. Să-mi demonstrez că există viață și fără cartofi prăjiți, burgeri și deserturi cu multă ciocolată. În familia mea se mănâncă foarte sănătos și am vrut să fiu pe aceeași lungime de undă cu fetele mele. Deși m-a ajutat să dau jos câteva kilograme, dieta pe care am urmat-o nu o recomand nimănui", a declarat cunoscutul bucătar,citat de DivaHair.

După aproximativ o lună în care a consumat în primele trei zile doar varză crudă, apoi următoarele trei orez fiert, iar celelalte trei piept de pui la grătar, în mod alternativ, chef Florin Dumitrescu mărturisea atunci că slăbise suficient și că își atinsese scopul. Bucătarul și-a dorit să își schimbe stilul alimentar pentru că acesta îi afecta serios sănătatea.

Aceste culori atrag țânțarii ca un magnet. Ce să îmbraci, ca să te ferești de insectele-vampir

"Mă simțeam slăbit și nu mă mai odihneam suficient din cauza durerilor de stomac. Înainte, mâncam zilnic o friptură și fiecare masă se termina cu un desert. Grăsimile, prăjelile, zahărul, erau la ordinea zilei. Eram interesat mai mult de gust decât de orice altceva, dar acum e diferit. Mi-am dat seama că această alegere nu mă va ajuta doar la slăbit, ci și pe mine, ca stare de spirit, am făcut-o pentru sănătate", a subliniat Florin Dumitrescu.

Îndrăgitul bucătar mărturisea în urmă cu un an că noul său stil de viață rezona cu cel al fiicelor și soției sale, astfel că a considerat că este mai important să nu pună preț doar pe gust, ci mai mult pe calitate și diversitate în farfurie.

"Nu îmi este greu deloc să am în fața ochilor diverse bunătăți pentru că știu foarte bine gustul și nu mai este nicio surpriză. Totuși, dacă îmi este prea poftă, voi gusta o linguriță și îmi va fi de ajuns. Aleg înghețata în devafoarea oricărui alt desert și profit de orice combinație în materie de fructe. La mine în casă mereu s-a mâncat sănătos, eu eram excepția. Acum suntem pe aceeași lungime de undă", a spus chef Florin Dumitrescu.

Trucuri ca să te răcorești pe caniculă fără aer condiționat. Cum să „păcălești” temperaturile ridicate