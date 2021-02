„Am înțeles ca l-au asaltat cu mesaje, au fost mii de cereri cu ieșiri din partid. Toată lumea e dezamăgită de George. Adevărul e că nu m-am așteptat la ce a spus azi în filmare, e un fel de adio dar rămân cu tine”, a declarat Diana Șoșoacă la un post TV.

„Este o chestie pe care nu știu dacă o știți, în campania electorală, după ce-am fost la Brad, i-am propus lui George să mergem la Țebea. Nu există an să nu merg la Țebea la mormântul lui Avram Iancu și la gorunul lui Horea. A fost de acord. Am mers și la mormântul lui Avram Iancu, am rămas noi doi, i-am zis că umblă multe vorbe și l-am rugat să jure că nu va trăda niciodată nația asta. S-a uitat la mine și mi-a zis: nu mă cunoști? Sunt de 15 ani în lupta asta”. Și a jurat. Pe pământul sfânt. Eram în fața mormântului lui Avram Iancu”, a spus Diana Șoșoacă.