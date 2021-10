Senatoarea a explicat și cum s-a ajuns la afirmația de la tribuna din Plen în care a spus că dacă Florin Cîțu este Superman, atunci ea este Xena Prințesa războinică: "I-am spus că vreau să îi adresez niște întrebări, iar el a strigat la chestori. Aceștia au venit. M-am trezit flancată de 5 bărbați. Am întrebat de ce i-a chemat că nu vreau să-l bat. A strigat <<Masca (să poarte mască - n.r.)>>. Am spus că nu există masca împotriva prostiei. Pentru că nu am decât un minut la duspoziție, și aveam întrebări de pus am spus că dacă el este Superman, atunci eu sunt Xena, Prințesa războinică".

Întrebată cum i s-a părut premierul, astăzi, în Parlament, Șoșoacă a răspuns: "Mi s-a părut timorat, nu face față presiunii. Are nevoie de lecții de dicție, nu știe să articuleze cuvintele. Rog o profesoară, că tot este astăzi Ziua Educației, să îl mediteze. Am văzut că în engleză se descurcă mai bine. Sigur, după 10 ani cât a fost susținut acolo e și normal".

Întrebată dacă are probe pentru a-și susține afirmațiile, senatoarea a răspuns: "Dovezile să le prezinte SRI. Ba da, le am, le vom face publice cand va fi nevoie".

Referitor la cum vede lucrurile după votul pe moțiune, Diana Șoșoacă a spus că se încearcă forțarea de alegeri anticipate, soluție susținită de social-democrați, însă ea ar merge mai degrabă pe un guvern de uniune națională.

"Se forțează anticipatele. Eu aș merge pe un guvern de uniune națională. Sunt mulți profesioniști care știu ce au de făcut (...) Din păcate punem în funcție persoane incompetene, inculte din pinct de vedere juridic. Nu e posibil să fie în Parlament persoane care nu cunosc Constituția României. Măcar o lună de zile să fie puși ca pe studenți să citească (...) eu așa aș face",

a arătat senatorul indepenmdent.