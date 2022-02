„Am povestit in ordine cronologică. Întotdeauna în ancheta penală se dau în ordine cornologică. Au urmat întrebările dlui procuror. Este vorba de plangerea penală pe care eu am formulat-o împotriva echipei Goracci (jurnalista Lucia Goracci, Rai Uno - n.red.) cu privire la ultraj, violarea domiciliului, violarea vieții private. Am solicitat conexare cu dosarul soțului meu, indisolubil legate unul de altele”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă.

Întrebată de presă despre dosar, aceasta a spus că „nu am putut să mă uit în dosar, o să fac o cerere de copiere, dar nu avem voie să dăm (informații, din ele - n.red.)”.

În același timp, senatoarea îi acuză pe polițiștii chemați după conflictul dintre soții Șoșoacă și echipa televiziunii italiene și jurnalista Lucia Goracci.

„Am solicitat extinderea urmăririi penale pentru cei 4 politisti pentru că nu și-au îndeplinit îndatoririle legale. Nu au făcut absolut nimic. Au facilitat intrarea unui infractor într-un sediu, permițându-i să filmeze fără acceptul proprietarului.

Ce au făcut la Secția 4 Poliție... Ar trebui începute cercetări. Acolo este un grup infracțional organizat. Sunt multe plângeri (ale oamenilor - n.red.). (...) Au rupt raportul făcut de dl Bălășoiu. Și au pus în locul lui un raport de o pagină jumătate, scris la dictare”, a mai declarat Diana Șoșoacă.

Scandalul cu echipa de la televiziunea italiană Rai Uno și jurnalista Lucia Goracci s-a petrecut în luna decembrie după ce senatoarea Diana Șoșoacă i-a primit la cabinetul său de avocatură din București. Conflictul a început după ce aceasta nu a mai dorit să răspundă întrebărilor puse de jurnalista Lucia Goracci.

Soțul senatoarei Diana Șoșoacă, Dumitru Silvestru Șoșoacă, a fost pus sub control judiciar sub acuzația de ultraj. Bărbatul e acuzat că a agresat un agent de poliție. Și jurnalista Lucia Goracci a depus plângere, susținând că a fost sechestrată și agresată de senatoare și de soțul ei.

Presa din Italia a dedicat articole largi în presă și mai multe intervenții și emisiuni la televiziunile locale după episodul din România. Goracci a fost chestionată și percheziționată de polițiști iar echipa a putut pleca de-abia după 8 ore, după intervenția ambasadei Italiei în România, a susținut jurnalista italiană.