Descoperirea neașteptată care i-a schimbat viața unui ieșean

În timpul controlului, bărbatul, care se plângea de dificultăți de vedere, a aflat cu stupoare că suferă de o tumoare orbitală, o afecțiune extrem de rară. Problemele de vedere, inclusiv pierderea vederii la ochiul drept, l-au determinat să caute ajutor medical, dar nici măcar nu bănuia că urmează să primească o veste atât de neașteptată. Această afecțiune a fost o surpriză atât pentru pacient, cât și pentru medici, având în vedere că tumoarea orbitală reprezintă doar 1% din toate tumorile cranio-cerebrale.

Bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru a-i fi extirpată tumoarea orbitală. Operația a avut loc la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, una dintre puținele unități medicale din România care efectuează astfel de proceduri. După operație, pacientul a început să-și recupereze vederea și a observat o îmbunătățire semnificativă a stării sale.

„Am mers la control pentru a-mi face ochelari și am fost îndrumat să efectuez și analize suplimentare, inclusiv un CT. Așa am descoperit tumoarea oculară benignă. Intervenția a fost fără durere, iar după operație, am început să văd mult mai bine”, a declarat bărbatul, conform ziaruldeiasi.ro.

Refacerea și recuperarea pacientului

După intervenția chirurgicală, pacientul a reușit să-și recupereze vederea și să se vindece complet. Vestea despre boala sa rară a fost extrem de șocantă, dar tratamentul a avut succes, iar riscurile asociate cu această tumoare au fost gestionate eficient.

Această poveste subliniază importanța consultului medical regulat și atenția acordată simptomelor de aparentă mică, care pot ascunde afecțiuni grave și rare. În ciuda șocului inițial, bărbatul din Iași a găsit în cele din urmă un drum spre recuperare, demonstrând că, uneori, diagnosticul neașteptat poate fi urmat de o soluție de succes.