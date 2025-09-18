”Sunt total dezamăgit față de cum reacționează statul și SALROM (...) E foarte comod acolo, în fruntea SALROM-ului. Nu am văzut ca să-și dea demisia cineva. Era primul lucru după catastrofă, ca să prezinte public demisia cine trebuia, cine a fost responsabil. Pentru că SALROM-ul este cel care are în administrare Salina Praid, care este o comoară a statului, un patrimoniu al statului”, a afirmat Bíró Barna-Botond.

Potrivit lui, oamenii din Praid se simt singuri, abandonați de stat, și încă mai așteaptă soluții la problema lor.

”Dacă statul vrea să recâștigă încrederea cetățenilor, atunci nu poate să îi abandoneze, așa cum a făcut la Praid. Trebuie luate decizii, trebuie arătat oamenilor că ne pasă. Că ne pasă de soarta lor și căutăm responsabilii și facem dreptate. Asta e minim ce trebuie făcut. Și după aia o să vedem cum facem cu economia locală, ce putem să facem cu ajutoarele de stat, cum putem să ajutăm administrația locală, antreprenorii locali, cetățenii care au rămas fără loc de muncă”, a mai spus oficialul.

Președintele CJ Harghita a susținut că, în prezent, la Praid 'totul este blocat', întrucât proiectul de deviere definitivă a pârâului Corund, aprobat în Comisia Tehnică a Administrației Bazinale de Apă Mureș, nu a fost acceptat de Administrația Națională Apele Române, pe motiv că este prea costisitor și s-a cerut modificarea lui.

De asemenea, Bíró Barna-Botond a subliniat că, pentru a rezolva problema pe termen lung, este necesar să se implementeze proiectul inițial, așa cum a fost aprobat în ABA Mureș.

În ceea ce privește deschiderea unui nou orizont de exploatare, președintele CJ Harghita a precizat că s-a discutat despre acest subiect, dar nu are detalii suplimentare, punctând faptul că este necesar ca Ministerul Economiei să colaboreze cu SALROM pentru a căuta soluții, în paralel cu rezolvarea devierii permanente a cursului de apă.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Praid a decis, în 10 septembrie, prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, în contextul situației de urgență provocate de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund.

Pe durata stării de alertă, autoritățile vor mobiliza toate forțele și resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun și vor informa constant populația și localitățile învecinate despre evoluția situației.

Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autoritățile locale sunt pregătite să acorde asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situația o va impune.