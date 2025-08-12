Potrivit unui comunicat transmis de Instituția Prefectului, CJSU Harghita a dezbătut și a aprobat, în ședința extraordinară de marți, "Procedura completă de monitorizare, alarmare și evacuare pentru revenirea în siguranță a populației în zona Salina Praid", în elaborarea căreia s-au avut în vedere "recomandările experților internaționali în mecanica rocilor, existența sistemelor de monitorizare și propunerile specialiștilor din domeniile apelor, mineritului și situațiilor de urgență".



Conform sursei citate, documentul stabilește mai mulți parametri pentru monitorizarea situației, respectiv "debitul pârâului Corund, salinitatea apei din mină, concentrația gazului metan din mină, cantitatea precipitațiilor, deplasările detectate de sistemul ATS, magnitudinea fenomenelor detectate de sistemul microseismic, mișcările vizibile ale terenului din zona pârâului Corund, formarea și propagarea de fisuri vizibile pe străzi, clădiri și elementele de infrastructură".

Totodată, au fost stabilite pragurile de alarmare precum și cinci coduri de alertă locală (verde, galben, portocaliu, roșu, "gas"), în funcție de care activitatea economico-socială pe teritoriul comunei Praid se desfășoară în mod normal, populația este avertizată prin mijloace specifice, se fac pregătiri pentru evacuarea populației, iar ca măsură extremă se transmite prin intermediul aplicației RO-Alert mesajul de evacuare imediată, se mai arată în comunicatul Prefecturii, citat de Agerpres.



Procedura aprobată stabilește instituțiile responsabile de aplicarea ei, fluxul informațional dintre acestea și populație, precum și modul de desfășurare a operațiunilor aferente fiecărui cod.



De asemenea, s-a mai aprobat ca posturile fixe de jandarmi care asigurau paza perimetrului să fie înlocuite de echipaje de patrulare.



"Menționăm faptul că înainte de adoptarea procedurii, s-a realizat testarea cu succes a modului de acțiune a instituțiilor responsabile de aplicarea acesteia. Odată cu adoptarea procedurii s-a decis revenirea în siguranță a populației evacuate din zona Salinei Praid, începând cu data de 13 august 2025, ora 16, prevederile Hotărârii nr. 6/2025 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita pentru evacuarea persoanelor din zona preconizată a fi afectată de surpări din zona Salinei Vechi fiind suspendate pe durata stării de alertă", se mai arată în comunicatul citat.

