Apar noi detalii despre ultimele ore de dinaintea tragediei din 2 Mai. Imaginile difuzate în pațiul public cu câteva ore înainte ca Vlad Pascu să producă accidentul cumplit de pe șoseaua dintre 2 Mai și Vama Veche pot răsturna cursul anchetei.

IMAGINI ȘOCANTE CU VLAD PASCU DROGAT ÎNAINTE DE TRAGEDIE

Acestea sunt imaginile cu criminalul drogat Vlad Pascu surprins de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă cu mașina sa decapotabilă pe o stradă intens circulată din Vama Veche. Sunt cinci tineri înghesuiți în autoturismul de lux, unii dintre ei stau pe tetierea banchetei din spate.

Șoferul drogat de la 2 Mai avea dosar de consumator de stupefiante de la 13 ani - Precizări DIICOT după tragedie

Un lanț format doar din verigi slabe! Este cea mai potrivită descriere pentru felul în care statul român, prin autoritățile de forță, l-a tratat pe Vlad Pascu, tânărul care s-a urcat drogat la volan și a curmat două destine.

Totul s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să ia viața celor doi tineri.

Un lanț format din verigi slabe se dovedește a fi filmul ultimei zi petrecute de Vlad Pascu înainte de a produce tragedia din 2 Mai. Tânărul care se afla sub influența drogurilor a intrat în pllin într-un grup de tineri pe șoseaua dintre Vama Veche și 2 Mai: 2 tineri au murit pe loc, alțți trei au fost răniți grav, în grupul de 8 persoane.

Ziua premergătoare accidentului teribil din 2 Mai - 18 august

Vlad Pascu este oprit în seara zilei, în trafic la ora 21:00. Este lăsat însă să plece, chiar dacă nu avea toate actele mașinii. Potrivit surselor din anchetă, nu ar fi avut RCA valabil.

Ziua în care s-a produs tragedia din 2 Mai - 19 august

Ora 00:40 - O persoană semnalează la 112 că un șofer merge haotic și cu viteză pe drumul dintre Vama Veche și 2 Mai.

Ora 02:40 - Vlad Pascu este oprit de oamenii legii, iar în mașina sa sunt găsite droguri. Este dus la secție - în Vama Veche, unde este testat doar pentru alcool nu și pentru droguri, pentru că polițistul care știa să folosească singurul aparat DRUGTEST era în concediu medical.

Ora 04:30 - Vlad Pascu pleacă din secția de poliție Vama Veche.

Ora 5:00 - Vlad Pascu este văzut la o benzinărie, iar martorii de acolo au declarat că băiatul se comporta ciudat, ca și cum ar fi fost beat sau drogat și că avea ochii umflați. Imaginile au fost surprinse și de camerele de supraveghere ale benzinăriei.

Ora 05:25 - Se produce tragedia. Vlad Pascu intră cu mașina într-un grup de 8 persoane. În accidentul de la 2 Mai au murit doi oameni și alți trei au ajuns la spital cu răni grave.

Între timp a apărut și un nou martor al accidentului. Un bărbat din zonă spune că a fost trezit de sunetul sirenelor de poliție, iar când a ieșit afară a văzut scena de groază.

„Eram acasă, am auzit sunetele de la politie, am crezut ca sunt actiuni in Vamă, cand am iesit la 6.30 am vazut politie, cadavrele pe strada. Am vazut acei copii distrusi, nu am putut vorbi cu ei. 1.21

Jurnaliștii Realitatea PLUS au reușit să dea de vânzătoarea magazinului unde Vlad Pascu s-a dus după ce a lovit mortal cei doi studenți.

„Ăsta (n.r. Vlad Pascu) părea băut atunci sau nu părea băut? Drogat, băut? Nu, dar nu prea l-am văzut. Nu? Nu. Doar că stătea pe trepte acolo. Și după a trecut așa prin fața mea. S-a întâmplat totul foarte repede, nu? Da, chiar nu am văzut nimic. Probabil colega mea care a fost de noapte a văzut. Cum era acolo pe scară? (n.r. Vlad Pascu). Se uita pur și simplu. În gol. Părea în șoc? Nu, era calm”, a declarat martora jurnaliștilor Realitatea PLUS.

Halucinant este că în noaptea accidentului din 2 Mai chiar nepotul adjunctului șefului de la IPJ Constanța a fost prins drogat la volan și i s-a făcut dosar penal.Unchiul său, Marin Dincă, a fost demis ulterior, împreună cu șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia și șeful biroului de poliție din Vama Veche. Până la acest moment, șeful IPJ Constanța, Adrian Glugă, este încă în funcție.