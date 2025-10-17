Cadavrul femeii a fost descoperit de anchetatori îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, în zona Pantelimon, spun surse din anchetă.

Între timp, ies la iveală informaţii halucinante. Fiica de 13 ani a femeii ar fi încercat să îi ducă pe polițiști pe piste greșite. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Femeia de 58 de ani fusese dată dispărută încă de la începutul săptămânii, de nepotul său. Ea locuia în Sectorul 4 al Capitalei, împreună cu fiica ei de 14 ani pe care o adoptase.

Cele două se certau des, spun vecinii. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că adolescenta, ajutată de iubitul ei cu şase ani mai mare, și-ar fi ucis mama adoptivă, apoi ar fi încercat să scape de cadavru.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul ar fi devenit agresiv cu femeia după o ceartă. Iar vecinii au povestit că au auzit zgomot din apartament. Acela a fost momentul în care nepotul femeii a venit să verifice ce s-a întâmplat, pentru că nu-i mai răspundea la telefon.

Polițiștii au descins în apartament în momentul în care o rudă a femeii a încercat să dea de mamă și nu a reușit iar atunci a intrat în apartamentul ei și a găsit-o pe tânăra de 13 ani alături de mai mulți prieteni ai ei făcând curățenie. I s-a părut un comportament ciudat, așa că a sunat la 112.

Conform anchetatorilor, sunt luate în calcul mai multe ipoteze, una dintre ele fiind legată de traficanţii de droguri din Sectorul 4 al Bucureştiului.

