”La data de 16 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lugoj, fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că într-o baltă cu peşti din curtea unui imobil din localitatea Sacoşu Mare, a găsit câteva fragmente osoase ce par a fi umane”, a transmis IPJ Timiş.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat ca fragmentele descoperite sunt într-o stare avansată de degradare, acestea fiind ridicate, ambalate şi trimise la Institutul de Medicină Legală din Timişoara.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările.