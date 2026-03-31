Ce au anunțat anchetatorii?

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu (IPJ Giurgiu), sesizarea a fost primită pe 31 martie, când apelanta a raportat că majoritatea câinilor din adăpost ar fi fost omorâţi, lăsând în viaţă doar 50 de animale. La verificări au participat echipe din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Giurgiu, Direcţia pentru Protecţia Animalelor, dar şi reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare Giurgiu.

„Din verificările efectuate până în prezent, acuzaţiile nu se confirmă. Animalele nu au fost ucise”, au transmis poliţiştii, precizând că au fost identificate mai multe exemplare care au murit din cauze naturale sau probleme medicale.

Autorităţile subliniază că ancheta este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale deceselor şi pentru a asigura protecţia corespunzătoare a animalelor aflate în adăpost.