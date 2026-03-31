Descindere la un adăpost de câini din județul Giurgiu, după acuzaţii privind uciderea a sute de animale

Protecția Animalelor
Poliţiştii din Giurgiu au efectuat marţi o verificare la un adăpost de câini situat în comuna Călugăreni, după ce au fost sesizaţi cu privire la presupusa ucidere a aproximativ 450 de câini dintr-un efectiv total de 500. La faţa locului, forţele de ordine au găsit doar câteva cadavre, care ar fi decedat din motive naturale sau din cauze medicale. Ancheta continuă pentru a clarifica situaţia.

Ce au anunțat anchetatorii?

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu (IPJ Giurgiu), sesizarea a fost primită pe 31 martie, când apelanta a raportat că majoritatea câinilor din adăpost ar fi fost omorâţi, lăsând în viaţă doar 50 de animale. La verificări au participat echipe din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Giurgiu, Direcţia pentru Protecţia Animalelor, dar şi reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare Giurgiu.

„Din verificările efectuate până în prezent, acuzaţiile nu se confirmă. Animalele nu au fost ucise”, au transmis poliţiştii, precizând că au fost identificate mai multe exemplare care au murit din cauze naturale sau probleme medicale.

Autorităţile subliniază că ancheta este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale deceselor şi pentru a asigura protecţia corespunzătoare a animalelor aflate în adăpost.