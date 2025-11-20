Depozit de mase plastice mistuit de flăcări, în Giurgiu. Norul gros de fum i-a speriat pe localnici: oamenii s-au autoevacuat FOTO&VIDEO

A fost panică în localitatea Herăști, județul Giurgiu, după ce un incendiu puternic a izbucnit la primele ore ale dimineții la un depozit de plastice și cauciucuri. Fumul gros care s-a ridicat deasupra localității i-a determinat pe oameni să se autoevacueze.

”Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineaţă, într-un depozit de mase plastice şi cauciucuri provenite din dezmembrări. Evenimentul a avut loc în localitatea Herăşti. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Staţiei Colibaşi şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti–Ilfov, cu şapte autospeciale”, informează joi ISU Giurgiu.

 
Din primele informații, ncendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, existând riscul de propagare la imobilele din proximitate. Pompierii au acţionat rapid pentru limitarea extinderii flăcărilor. Preventiv, din locuinţele învecinate s-au autoevacuat şapte persoane.
 
Incendiul este localizat,  iar forţele de intervenţie acţionează pentru lichidarea ultimelor focare.