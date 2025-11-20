”Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineaţă, într-un depozit de mase plastice şi cauciucuri provenite din dezmembrări. Evenimentul a avut loc în localitatea Herăşti. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Staţiei Colibaşi şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti–Ilfov, cu şapte autospeciale”, informează joi ISU Giurgiu.



Din primele informații, ncendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, existând riscul de propagare la imobilele din proximitate. Pompierii au acţionat rapid pentru limitarea extinderii flăcărilor. Preventiv, din locuinţele învecinate s-au autoevacuat şapte persoane.



Incendiul este localizat, iar forţele de intervenţie acţionează pentru lichidarea ultimelor focare.