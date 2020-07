Definitivarea candidaților PNL la alegerile locale, stabilită în ședința BPN a partidului de sâmbătă

Potrivit unei declarații făcute de președintele PNL, Ludovic Orban, la începutul acestei săptămâni, până sâmbătă, fiecare filială judeţeană a PNL are obligaţia de a definitiva candidaţii la toate primăriile.



În ceea ce privește discuţiile cu USR PLUS pentru candidaţii la sectoare, Orban și-a exprimat, de asemenea, speranța că și acestea vor fi finalizate până sâmbătă.



Din ce se știe până în prezent, liderii PNL şi USR PLUS au avut mai multe discuţii cu privire la candidaţii pentru sectoarele Capitalei.

Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, USR PLUS ar urma să aibă candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL - 3, 5 şi 6. Astfel, Clotilde Armand ar urma să candideze la Sectorul 1, Radu Mihaiu - la Sectorul 2, Simona Spătaru - Sectorul 4, Cristian Băcanu - Sectorul 5 şi Ciprian Ciucu - Sectorul 6.



Pe 16 iulie, BPN al PNL a validat candidaţii la funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ şi de preşedinte al Consiliului Judeţean, cu excepţia judeţelor Brăila, Giurgiu, Bihor şi a candidaţilor la sectoarele Capitalei.



Pentru funcţia de primar de municipiu reşedinţă de judeţ au fost validaţi: la Piteşti - Sorin Apostoliceanu, la Braşov - George Scripcaru, la Galaţi - Bogdan Rodeanu (USR PLUS), la Vaslui - Tudor Polak.



Candidaţi la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean au fost validaţi: la Argeş - Emanuel Soare, la Bistriţa-Năsăud - Stelian Dolha, la Covasna - Olimpiu Floroian, la Galaţi - George Stânga, la Gorj - Iulian Popescu, la Harghita - Sebastian Buzilă, la Maramureş - Ionel Bogdan, la Mehedinţi - Cristinel Pavel, la Neamţ - Mugur Cozmanciuc, la Satu Mare - Adrian Cozma, la Vaslui - Marius Arcăleanu, la Vâlcea - Cristian Buican.