Hotărârea este definitivă, ceea ce înseamnă că cei doi își pot relua funcțiile de conducere.

Ce au transmis anchetatorii în acest caz?

Măsura vine în urma plângerii formulate împotriva controlului judiciar, considerat abuziv de către apărătorii acestora.

Cei doi se întorc în funcții. Curtea de Apel a ridicat restricția privind exercitarea atribuțiilor de conducere, în urma plângerii depuse.

Decizia instanței reprezintă un pas important pentru conducerea ANPC, întrucât atât Paul Anghel, cât și Sebastian Hotca pot reveni la atribuțiile lor după o perioadă în care activitatea instituției a fost afectată de restricții.