Oficial stim foarte putine lucruri legate de aceasta ancheta. Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia a preluat ancheta. De 10 zile nu primim nicio comunicare oficiale in acest sens.

Surse citate de Realitatea PLUS spun insa ca pana in prezent 10 persoane au fost audiate in acest dosar. Printre cele 10 nu s-ar afla si principalii suspecti, spun insa sursele citate.

Realitatea PLUS A trimis o comunicare scrisa catre Parchet pentru a primi raspuns.

Intre timp, a aparut documentul care atesta ca adolescenta a fost intr-adevar violata.

Citește și Răsturnare de situație în scandalul sexual din tabăra de vară AUR. Cine sunt bărbații care ar fi agresat o adolescentă? - VIDEO