Realitatea PLUS

Anul acesta, Serviciul Român de Informații are pe mână un buget de aproape 3 miliarde de lei. În Parlament există o comisie de control care verifică anual activitatea instituției. Cel puțin așa a fost până în 2014. In acel an, SRI a publicat ultimul raport de activitate pe site-ul instituției. Un raport de 40 de pagini dezbătut și de comisia de control din parlament.

De atunci, adică de 7 ani, de rapoartele SRI nu s-a mai atins nimeni. Până zilele acestea, când în Parlament au fost vânturate relatările oficiale ale securității interne pe 5 ani. Un dosar de nici 60 de file a acoperit verificarea activității celui mai mare serviciu secret din țara noastră între anii 2015-2019. Suspect de convenabil pentru nefiresc de mulți parlamentari. Niciun cuvânt, nicio dezbatere. Dintr-un colț de sală, timid, Titus Corlățean, senator PSD, a încercat să atragă atenția:

Titus Corlățean, senator PSD: „Cu adevărat vom fi o democraţie funcţională atunci când la aceste rapoarte de activitate vom avea dezbateri serioase şi profesioniste în comisiile de control şi în cele de apărare şi chiar în plenul Parlamentului, atât cât se poate. Este o absenţă cronică de democraţie atunci când nu discutăm lucruri”.

O explicație pentru lipsa dezbaterilor parlamentare în ceea ce privește activitatea SRI a încercat de mai multe ori, în ultimii ani, fostul președinte, Traian Băsescu.

Traian Băsescu, fostul președinte al României: „Problema este cât permite legea și ce nu permite legea în cadrul acestui control și, pe de altă parte, cât de tare este controlată comisia de control a Parlamentului chiar de servicii, pentru că dacă au dosare cu care să-i șantajeze, poate să aibă mama dreptului de control, nu-l va exercita corespunzător. ”

Dacă parlamentarii ar fi fost curioși să dezbată rapoartele comisiei de control, ar fi descoperit niște scrisori de tip odă la adresa SRI. În cele doar 56 de pagini, membrii comisiei comune prezintă un SRI fără de cusur. Sunt înșirate sec doar câteva controale parlamentare la unitățile SRI, întâlniri cu omologii din Occident și câteva solicitări rezolvate cu mare succes. Toate în litera legii, desigur.

Extras din Raportul Comisiei Comune de control a activității SRI: SRI - Un serviciu ireproșabil

”Ca urmare a analizării documentelor sosite la Comisie, nu s-au constatat încălcări ale legii de către SRI, acesta defașurându-și activitatea cu respectarea prevederilor constituționale, a reglementărilor naționale în materie, precum și a normelor naționale, comunitare și internaționale referitoare la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. (…)

În ceea ce privește asigurarea legalității, similar anilor precedenți, activitatea SRI s-a realizat cu respectarea principiului legalității pe toate componentele. Consolidarea instrumentelor de control preventiv a garantat derularea proceselor și fluxurilor instituționale în deplin și strict acord cu legislația națională și tratatele la care România este parte.”

Klaus Iohannis, președintele României: ”Am aprobat astăzi raportul de activitate al SRI pe anul trecut, anul 2016, un raport complet, bine documentat și care a arătat o dată în plus cât de importantă este munca pe care o depune SRI pentru a ne apăra de teroriști.”

Culmea, nici măcar Eduard Hellvig nu-și vede subalternii atât de frumoși și deștepți precum comisia de control din Parlament.

Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informații: ”Nu suntem perfecți, pentru că mai avem de lucru în ceea ce privește transparența activității serviciului și nu suntem perfecți pentru că nu am atins maximul în gestionarea resurselor.”

Din relatările oficiale mai aflăm că, în 2016-2017, au avut si un pic de suferit. Câinele de pază al democrației i-a mârâit cam tare pe ofiterii serviciului secret.

Extras din Raportul Comisiei Comune de control a activității SRI: SRI – Atacurile mediatice au afectat personalul

”În perioada 2016-2017, SRI a fost tinta unor atacuri mediatice, atacuri care și-au pus amprenta asupra instituției și a personalului acesteia. (…) Dar nu i­au afectat, pe fond, capacitatea de a acționa pentru protejarea securității naționale”.

Sărind în ajutorul SRI, Comisia constituită tocmai pentru a controla serviciul de securitate și nu pentru a-l sluji, și-a modificat în 2017 atribuțiile, introducând o modificare a legii.

Extras din Raportul Comisiei Comune de control a activității SRI – Comisia parlamentară apără SRI, nu controlează?

„(6) Serviciul Român de Informaţii, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că imparţialitatea sau reputaţia instituţiei este afectată, în orice mod.

(7) Comisia apără onoarea şi demnitatea cadrelor instituţiei lezate de afirmaţii sau acţiuni prin care se nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale.”

Așadar, pare că prin Hotărârea 29 din 2017 a Parlamentului României, comisia de control devine Comisia de apărare a SRI împotriva presei.

Motivarea modificării Hotărârii Parlamentului nr.30/1993 privind funcționarea Comisiei SRI

Adrian Țuțuianu, președintele Comisiei de control SRI: „Am considerat util, pe de o parte să controlăm SRI, dar şi să-l apărăm atunci când există tentaţia unora sau altora de a aduce acuze nejustificate SRI şi am prevăzut că această Comisie se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acţiuni care ar putea afecta activitatea SRI sau care ar putea crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia. SRI, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că reputaţia sau imparţialitatea Comisiei este afectată în orice mod. Comisia poate dispune verificări cu privire la aceste aspecte”.

În rest, rămâne cum a spus un fost președinte, pățit în relația cu SRI.

Traian Băsescu, fostul președinte al României: „Serviciile nu au nevoie să ucidă pe cineva, ele au atâta informație despre fiecare, încât îl pot compromite cu ușurință.”