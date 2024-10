Evenimentul a generat suspiciuni, având în vedere că, ulterior, toate conturile asociate numelui Becali au fost vizate de aceleași măsuri. Se pare că motivele se leagă de o serie de controale legate de spălarea banilor, care au devenit tot mai riguroase pentru bancă.

Anca Alexandrescu: Domnule Becali, ce s-a întâmplat? Cum v-au blocat ăștia conturile la bancă? E o bancă austriacă, înțeleg.

Gigi Becali: O bancă austriacă m-a anunțat că trebuie să merg să închid conturile. Nu știam de ce. Am fost acolo.

După care am zis „bine”. Atunci am transferat banii la fete și la soția mea că aveau cont în aceeași bancă. Au spus „Da, dar și dânsele trebuie să-și închidă contul la noi”. După o lună de zile m-am dus, mi-am închis contul, eu, fetele mele și soția mea la bancă. După o anumită perioadă și nepoții mei toți, tot ce se numea Becali și toate firmele care aveau acționari Becali au primit adrese de închiderea a conturilor.

Am întrebat, mi-au spus că nu dau nicio explicație, că pot face lucrul ăsta, dar din anumite surse mi s-a spus, adică toți de la o angajată din bancă, că au prea multe controle de spălare a banilor și îi incomodează.

Anca Alexandrescu: Adică pe numele dumneavoastră?

Gigi Becali: Pe numele meu, da. Adică prea multe controale și eu când ridicam eu bani trebuie să scrii acolo ce faci cu banii.

Iar eu scriam pe foaia aia „Fac ce vreau, măi nebunule de spălare a banilor”. Așa scriam. Păi ce spălare a banilor Am eu treabă cu bani murdari? Banii mei veneau tot timpul, banii din contracte, care erau publice de la notari, deci n-aveai ce. Acum am închis toate conturile, am terminat cu ei.

