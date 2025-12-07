Întrebat de jurnaliști despre absența acesteia de la urne, șeful statului a râset și a dat un răspuns relaxat: „Nu vă îngrijorați, nu a votat nici doamna Grădinaru, nu sunt probleme în familie, este în regulă, rămâne pe altă dată”.​

Potrivit surselor Realitatea PLUS, motivul principal este legat de arondarea administrativă diferită a celor doi: Mirabela Grădinaru votează la Liceul Dimitrie Gusti, ceea ce indică faptul că nu împart același domiciliu oficial, deși formează un cuplu de peste 20 de ani și au doi copii împreună.

Nicușor Dan, mesaj pentru români după vot: „Ieșiți la urne, este un proces democratic”

Liderul de la Cotroceni a transmis că îi îndeamnă pe bucureșteni la vot indiferent de opțiuni. Întrebat cum pot avea românii încredere în aceste alegeri având în vedere anularea celor de anul trecut, Nicușor Dan a transmis că trebuie să aibă încredere în votul lor pentru că "suntem o democrație, iar românii se exprimă prin vot".

În Bucureşti, pentru locul rămas vacant după ce Nicuşor Dan a fost ales preşedinte, s-au înscris şi au rămas pe buletinul de vot 17 candidaţi, din care doi - Vlad Gheorghe şi Orlando Teodorovici - şi-au anunţat apoi retragerea, unul în favoarea candidatuui liberal Ciprian Ciucu, iar celălalt în favoarea social-denocratului Daniel Băluţă.

Înscrişi pentru scrutinul de duminică sunt 11 candidaţi susţinuţi de partide politice şi şase independenţi.

Prima poziţie de pe buletinele de vot este ocupată de Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL), Burcea George-Valentin - Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta - Alianţa electorală,„Dreptate pentru Bucureşti" dintre Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat; Băluţă Daniel - Partidul Social Democrat. Lazăr Rareş - Partidul România în Acţiune, Gheorghe Vlad-Dan - candidat independent, Negrotă Angela - candidat independent, Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate, Creţu Oana - Partidul Social Democrat Unit, Macovei Gheorghe - Partidul România Mare, Florea Liviu-Gheorghe - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache, Lasca Mihai-Ioan - Patrioţii Poporului Român, Teodorovici Eugen-Orlando - candidat independent, Neţoiu Gheorghe - candidat independent, Trifu Dănut-Angelo - candidat independent, Filip Constantin-Titian - candidat independent.