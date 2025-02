Mitrea a analizat stilul de negociere al președintelui american Donald Trump, pe care l-a caracterizat ca fiind „extrem de tranzacțional.” Conform acestuia, Trump nu face nimic fără a obține un beneficiu direct pentru Statele Unite, ceea ce complică relațiile internaționale. În opinia lui Mitrea, Europa a devenit prea dependentă de protecția militară americană, iar acum, cu Trump la cârma negocierilor, este nevoită să se adapteze la o nouă realitate în care ajutoarele nu mai vin „gratis.”

Realitatea Plus: Ce inseamna faptul ca, dupa ce am avut cateva zile de sperante ca domnul Bolojan va reusi sa se duca la Paris, aflam ca discutiile se vor desfasura totusi fara Romania?

Miron Mitrea: Cred ca nici Iohannis nu a fost chemat la ultimul format din asta ad hoc de discutii despre Ucraina. Pai ce, suntem mare putere militara? Ajutam Ucraina, dar nu militar. Eu nu vad niciun fel de tragedie ca nu suntem acolo. Pentru ca deja acestei intalniri i s-a dat aceasta coloratura de mediere impotriva SUA. Europa, liderii europeni extrem de puternici din tarile mari ale Europei se strang ca sa ii arate cu degetul lui Trump ca greseste. Cam asta este ideea care s-a raspandit.

Europa are lideri slabi, nu are lideri puternici. Inafara de Meloni in Italia, restul liderilor sunt slabi. Sunt tari care nu au guvern: Germania nu are guvern inca, se lupta sa faca. Romania inca nu a rezolvat cu alegerile prezidentiale. Deci Europa este intr-o situatie in care este condusa de lideri slabil, care s-au speriat la primul cuvant mai dur al americanilor. Aproape ca te apuca rasul daca nu ar fi de plans. In general, asa vad eu, Donald Trump este usor de urmarit. Este extrem de tranzactional. El nu face nimic in acest mandat care sa nu reprezinte o tranzactie pentru Statele Unite sau in favoarea lui. A spus ca va dori canalul Panama. S-a dus ministrul de externe acolo, a discutat si a rezolvat. China nu mai continua contractul de exploatare al canalului, iar navele americane vor trece liber. A amenintat ca va introduce taxe cu Canada si cu Mexicul. Si Canada si Mexicul a negociat.

Sigur, noi nu putem vedea toate negocierile. Donald Trump si administratia lui nu face o politica asa cum am fost noi invatati. Face o politica tranzactionala. Asa ca sa nu e asteptam sa spuna numai lucruri corecte politic. Va spune real ceea ce vrea sa spuna ca sa obtina ceva. Nu stiu ce vrea sa obtina de la Europa. Banuiesc, dar nu cred ca stiu 100%. Cei care negociaza vor trebui sa afle ce vrea Donald Trump de la Europa. Pentru ca ce vrea Europa de la America este evident: vrea protectie militara. Si a primit atat de multa protectie militara in ultimii ani incat a uitat sa se organizeze militar, cu exceptia Frantei, care are o putere militara rezonabila, si a Poloniei care are un program acum de intarire a armatei, restul Romania, subtirel, a inceput acum vreo 3-4 ani sa faca ceva in domeniul asta, iar celelalte tari sunt la acelasi nivel, Italia e undeva mai bine.

Deci UE sau tarile din UE s-au ascuns sub umbrela SUA. Uite ca Trump nu mai vrea sa dea gratis. Ca si cu Ucraina. A spus, da, va dam armament mai departe, va dam sprijin dar sa vedem ce ne dati voi noua. Foarte tranzactional, foarte neplacut pentru diplomatii obisnuiti sa se ascunda dupa cuvinte frumoase. A folsoit o reactie majora impotriva progresismului si a venit la putere cu lucruri bune, in sensul ca e impotriva acestor excese care au existat in politica woke, dar si cu lucruri proaste, pentru ca a venit la putere sprijinit de marii miliardari.

Banii astia de care vorbeste Trump, procente din PIB este vorba de propria aparare. Tu nu dai la NATO. Ca toate tarile sa faca investitii in propria aparare, astfel incat sa nu fie lasate doar cele care ofera protectie. Eu sunt convins ca Trump urmareste castiguri economice directe. Eu cred ca vrea sa creasca exportul de gaze lichefiate si masini catre Europa.

Realitatea Plus: Ce legatura are ca exclude UE de la masa negocierilor in privinta Ucrainei cu aceasta problema economica?

Miron Mitrea: Poate. Face presiuni. Vom vedea si cand apar informatiile oficiale. Ai senzatia ca Donald Trump este o printesa in alb?

In ceea ce priveste apărarea europeana. Franta incearca sa faca treaba asta de foarte multi ani si nu a reusit. Poate acum vom avea in sfarsit o politica comuna in ceea ce priveste industria de aparare si o politica comuna europeana in ceea ce priveste apararea. Ar fi momentul. Nici macar nu exista un comisar european pe probleme de aparare. Deci UE inca nu si-a revenit. Ei sunt inca progresisti, datorita faptului ca au copiat in buna masura ideologia democrata woke americana au avut o relatie speciala cu Biden si Obama, si au crezut ca lucrurile pot merge asa: americanii se ocupa de paza. Uite ca nu merge asa

Realitatea Plus: Exista o spaima ca UE nu a fost invitata la aceste negocieri. Rusia si SUA isi vor reimparti lumea cumva

Au mai facut-o. In momentul in care nu poti, mie mi se pare absolut jignitor pentru ei sa stea liderii europeni sa planga ca nu au fost invitati. Daca erau puternici erau invitati. Ma intreb daca un politician ca Miterrand putea sa fie ocolit de o asemenea intalnire. Pe vremea lui nu se intampla asa ceva. Macron incearca, dar e un presedinte slab, dupa parerea mea.

Realitatea Plus: Ce pericol exista pentru Romania in aceasta negociere directa Rusia-SUA? Credeti ca SUA isi vor retrage toate trupele de pe teritoriul UE, ceea ce ar insemna si de pe teritoriul nostru

Miron Mitrea: Nici vorba. Nu isi va retrage trupele din Europa, nu va da nicio lovitura industriei militare americane. El reprezinta pana la urma oamenii de afaceri. El a venit cu doua lucruri, doua pachete majore: 1, lupta impotriva politici woke si progresismului, exagerarile imense care au fost facute, care nu au ce cauta in sport si 2, mascat de aceasta chestiune care este dorita de majoritatea americana, a venit cu readucerea in forta a multimilionarilor la butoane in SUA, ceea ce nu este neaparat bine. Asa s-a creat plutocratia. Culmea este ca el in spate are chiar grupuri de interese foarte bogate, dar era atat de mare pornirea impotriva progresistilor americani incat el a reusit sa mascheze chestia asta.

Realitatea Plus: Ce considerati despre declaratia lui JD Vance? Am vazut analize care spuneau ca Romania nici macar nu era vizata ci era cu trimiterea la alegerile din Germania?

Miron Mitrea: Da, acel comisar francez care a fost schimbat de Macron, Thiery Breton, a facut-o intentionat. Haideti sa luam inca o data in Romania. A fost primul tur, a aparut marea surpriza, a fost greseala pe care coalitia facut-o, din greseala in greseala. Ce se intampla acum: O parte din populatie care l-au sprijinit si il spijina pe Calin Georgescu tipa ca vor turul doi inapoi. Eu am vazut multa lume care spune ca lasa, daca il vor interzice pe Georgescu sa candideze, va candida altcineva in locul lui. Daca au ceva, si daca n-au, dar au hotarat sa nu il lase sa candideze, o vor face dupa ce se depun candidaturile. Eu asa interpretez anumite luari de pozitie. Romania se pregateste sa o mai faca odata, si anume sa interzica candidatura lui Calin Georgescu dupa ce isi depune candidatura.

Realitatea Plus: Care este parerea dumnevoastra despre conferinta convocata de Emmanuel Macron

Miron Mitrea: Vrea sa mearga domnul Bolojan. Pai domnul Bolojan este președinte interimar. Si daca merge nu il baga nimeni in seama. Hai sa fim seriosi, se cunosc raporturile de forta. Esti un presedinte int erimar, stai acolo, mai vedem. Problema este ca Romania, nefiind o putere nici economica, nici militara, nu prea are cum sa-si impuna foarte mult punctele de vedere. Politica este un raport de forta. Poti, te cheama, nu poti, nu te baga in seama.

Realitatea Plus: Chiar acum se negociaza primirea Romaniei la summitul de la Paris. Ce inseamna daca Romania

Miron Mitrea: Este un fel de va rog frumos, luati-ne si pe noi la masa, vrem si noi sa venim acolo. Stam si noi intr-un colt, suntem cuminti, nu zicem nimic rau

Realitatea Plus: Ce atitutdine ar trebuie sa aiba domnul Bolojan daca se duce acolo?

Miron Mitrea: Nu il cunosc pe domnul Bolojan. Stiu ce atitutdine ar fi trebuit sa aiba Romania ca sa ajunga acolo. Trebuia sa sa aiba o atitudine ferma referitor la situatiile de politica de aparare a Europei. N-a avut. Tot timpul noi am fost „e bine si asa, e bine si asa”. Romania nu a fost la masa nici dupa marele razboi de independenta, Franta ne-a reprezentat si a negociat in numele Romaniei in timp ce noi eram pe hol.

