Se fac noi scenarii după ce Victor Ponta a fost numit de premier consilier onorific la Guvern. Analiștii politici susțin că acesta ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, relatează Realitatea PLUS.

Un alt scenariu este ca AUR să nu prindă și mai multă putere, printr-o alianță cu partidul lui Victor Ponta, după discuțiile dintre acesta și George Simion.

Există însă și a treia variantă: eliminarea adversarilor pentru Marcel Ciolacu.

Prima întâlnire Ponta-Ciolacu, în noiembrie 2021

Victor Ponta este un apropiat al premierului Marcel Ciolacu. De altfel, șeful PSD s-a consultat cu Victor Ponta înainte să formeze coaliția cu PNL, în 2021, precizează Realitatea PLUS.

„Am vorbit cu M. Ciolacu, că e prietenul meu, ceva privat, nu politică. Nu, nu mă pricep la politică, eu nu am fost un premier bun”, declara Ponta în noiembrie 2021, la ieșirea din sediul PSD de pe Kiseleff. Întâlnirea avea loc înainte de învestirea guvernului de coaliție PSD-PNL-UDMR, condus de fostul premier Nicolae Ciucă până la rocada din 15 iunie acest an, când a devenit premier Marcel Ciolacu.

Analiștii vin cu mai multe variante pentru numirea lui Ponta în Guvern. Una din ele este că Marcel Ciolacu ar vrea să elimine din adversari pentru alegerile de anul viitor. Variantă confirmată și de Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD și ministru al Transporturilor, reamintește Realitatea PLUS.

Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale în urmă cu aproape o săptămână. Decizia a fost publicată vineri, 18 august, în Monitorul Oficial.

El a fost premierul României până în noiembrie 2015, când a demisionat după tragedia de la Colectiv. El a rămas în istorie pentru câteva gafe majore.

Scenariul cu Victor Ponta candidatul PSD la prezidențialele din 2024, lansat de Grindeanu

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD și ministru al Transporturilor, a comentat numirea lui Victor Ponta în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, președintele PSD și a lansat un nou scenariu pentru prezidențialele de anul viitor.

„Eu îl știu pe Victor Ponta din perioada Tineretului Democrat, la începutul anilor 2000. Victor e un om de stânga, care, din perspectiva anului 2024, după 20 de ani de candidat și de președinte de dreapta, România ar avea nevoie de un președinte de stânga”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu, la un post TV, potrivit Realitatea PLUS.

Victor Ponta, posibil candidat PSD la Primăria Capitalei în 2024

Potrivit Realitatea PLUS, Victor Ponta ar putea fi însă și candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei. Marcel Ciolacu a anunțat în urmă cu câteva luni că o va susține pe Gabriela Firea, însă aceasta a demisionat din funcțiile de conducere ale partidului după scandalul azilelor groazei.

Victor Ponta, numit consilier pentru a stopa o posibilă alianță AUR-Pro România la alegerile din 2024

Un alt scenariu pentru care Marcel Ciolacu l-ar fi readus alături de el pe Victor Ponta vizează tot alegerile de anul viitor. Analiștii spun că premierului i-ar fi frică de o alianță AUR-Pro România, după ce, în urmă cu câteva luni, George Simion și Victor Ponta au fost văzuți ieșind împreună dintr-un restaurant de lux din Capitală, amintește Realitatea PLUS.

Liderul AUR avea în mână un caiet de notițe, semn că cei doi pun la cale o posibilă alianță, relatează Realitatea PLUS.

Ponta a reacționat atunci și a transmis că s-a văzut cu Simion pentru „a-l consulta pe probleme de program economic”, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook pe 18 februarie 2023.

„George Simion este un lider politic nou (îmi place faptul că este “viu” fără să fiu de acord cu toate ideile sale)- conduce un partid fără experienţă guvernamentală – dacă mă consultă pe probleme de program economic, îi spun părerea mea şi îl sprijin cu toată deschiderea! Despre asta am discutat când ne-am văzut”, afirma Ponta la acea dată.

Victor Ponta nu a ascuns că își dorește să revină în PSD

Victor Ponta a declarat în urmă cu câteva zile că ar fi dispus să revină în PSD, după ce a fost exclus pe vremea lui Liviu Dragnea, în iunie 2017 după episodul „baricadării” în Palatul Victoria a fostului premier Sorin Grindeanu. Fostul președinte al PSD spune că a fost exclus din partid pentru ceva ce consideră că a făcut bine, în acel faimos scandal care l-a implicat pe Sorin Grindeanu.

„Nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi. Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschidere”, a adăugat Ponta.

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus de colegii mei ai mei din Pro România pentru ceva ce cred am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp PSD, aşa nu oficial, dar într-un fel şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe însă chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună «măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea». Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a mai declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a fost preşedintele PSD în intervalul 2010-2015 şi co-preşedinte al USL, din 2011, împreună cu Crin Antonescu, liderul PNL de la acea dată. Ponta a fost premier din mai 2012 până în noiembrie 2015, atunci când a demisionat din funcţie, pe fondul presiunii societăţii civile, după tragedia de la Colectiv. Iar în iunie 2017 a fost exclus din PSD după ce partidul condus de Liviu Dragnea la acea dată i-a retras sprijinul politic fostului premier Grindeanu, care nu a vrut să renunțe la conducerea Guvernului. În plus îl numise atunci pe Victor Ponta la șefia Secretariatului General al Guvernului. Ponta a înfiinţat partidul Pro România în 2018.