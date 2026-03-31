Dormitul fără lenjerie intimă este recomandat de experți, deoarece reduce iritațiile și permite pielii să respire mai bine în timpul nopții, contribuind la sănătatea zonei intime, scrie portalul Real Simple.

O adevărată relaxare pentru corpul și mintea ta Dormitul fără lenjerie intimă este adesea considerat ciudat sau chiar nesănătos, însă experții contrazic această opinie. Nu există indicații medicale care să impună purtarea constantă a lenjeriei. Aceasta este necesară doar pentru a proteja pielea de frecarea cu alte materiale sau pentru a preveni disconfortul. În timpul nopții, însă, sfaturile medicilor sunt mai flexibile. Mulți specialiști recomandă chiar dormitul fără haine, argumentând că mai puțină frecare și transpirație reduc iritațiile, iar pielea zonei intime poate „să respire” mai bine.

Acest lucru contribuie la menținerea unui nivel optim al pH-ului, favorizând o microfloră sănătoasă și prevenind dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și a infecțiilor cu drojdii. „Un somn fără lenjerie intimă poate fi o adevărată relaxare pentru corpul și mintea ta", au subliniat specialiștii citați de revista Real Simple




