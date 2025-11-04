Condamnat definitiv în mai 2023, Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina și ministru al Finanțelor, fugise în Italia înainte de pronunțarea sentinței, fiind extrădat în România în august 2023 și încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Decizia de marți a fost luată prin admiterea unei căi extraordinare de atac, recursul în casație, de un complet format din judecătorii Alin Sorin Nicolescu, Ioana Bogdan, Valerica Voica, Isabelle Tocan și Luminița Criștiu-Ninu. Rămâne ca Darius Vâlcov să achite suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciul stabilit în sarcina sa.

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Instanței supreme, a declarat: "Reamintim că, într-un stat de drept, justiţia funcţionează după reguli, nu după circumstanţe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate sau de percepţia publică, instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, dovadă de independenţă a justiţiei, garanţiile pentru cetăţenii obişnuiţi, ca şi pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleaşi în faţa legii. Soluţiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituţionale care face parte din ordinea de drept".

Alte dosare ale lui Vâlcov

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție pe rolul instanțelor, din care a scăpat fără condamnări. În noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un dosar pentru instigare la dare și luare de mită. Tot Curtea de Apel Craiova a anulat, în martie 2023, o condamnare de șase ani și șase luni pentru luare de mită, invocând prescrierea faptelor.

Faptele din Dosarul Tablourilor

În Dosarul Tablourilor, Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015 pentru trafic de influență, spălare de bani și efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea sa. Potrivit DNA, în 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Vâlcov, primar al Slatinei la acea vreme, propunându-i ca, în schimbul sprijinului pentru câștigarea licitațiilor de lucrări în Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să-i ofere 20% din valoarea sumelor încasate conform contractelor de execuție.

Proiectul în care a fost implicat Vâlcov, aprobat guvernamental în noiembrie 2008, se intitula "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt" și avea ca beneficiar SC Compania de Apă Olt SA, finanțarea fiind majoritar din fonduri europene nerambursabile.

