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Politica· 1 min citire

Daniel Zamfir atacă USR și ONG-urile de mediu după explozia de pe Dunăre: „Câtă ticăloșie!”

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:58

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, critică USR și organizațiile de mediu pentru lipsa unei reacții după explozia produsă pe Dunăre. Social-democratul îi acuză că au invocat protejarea animalelor pentru a bloca proiecte importante de infrastructură și energie.

Acesta amintește de opoziția față de continuarea lucrărilor la unele hidrocentrale. Zamfir susține că blocarea proiectelor energetice obligă România să cumpere energie scumpă din alte țări.

„Acolo nu au murit peștișori și răcușori?”

„A văzut cineva vreo reacție a ONG-urilor după explozia de pe Dunăre? Acolo nu au murit peștișori și răcușori? Dar din partea neomarxiștilor de la USR? Au blocat cât au putut legea mea, care permitea continuarea hidrocentralelor, pe motiv că afectăm peștișorii și răcușorii. Câtă ticăloșie! Dar nu va mai merge, ipocriților! Vom pune capăt planului vostru de a bloca orice proiect energetic, ca să cumpărăm scump de la alții”, a transmis Daniel Zamfir.

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