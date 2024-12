Rectorul UBB Cluj, Daniel David, propus de PNL pentru funcția de ministru al Educației, și-a prezentat luni, la Parlament, opinia despre fenomenul meditaţiilor, la audierile din comisiile de specialitate din Parlament.

Întrebat dacă are o strategie pentru a stopa fenomenul meditaţiilor, Daniel David a replicat: „Dacă mă întrebaţi în acest moment nu pot să vă spun că am o strategie, dar cu siguranţă este un fenomen care ştiu că este în discuţia publicului şi dacă presiunile vor fi tot mai mari vom face iarăşi o analiză să vedem ce soluţii pot să fie. Dacă mă întrebaţi pe mine ce soluţie am în acest moment, nu m-am gândit la o soluţie anume… până la urmă asta cu stoparea meditaţiilor este foarte complicată. Eu, ca psiholog, ştiu că atunci când vrei să blochezi un comportament, dacă îl blochezi el apare în forme accentuate mascat. Şi atunci mai degrabă aş vorbi despre cum putem pune ideea de meditaţii care există şi în alte ţări, într-o formă în care să nu apară conflicte de interese, într-o formă în care să nu fie obligaţi elevii să apeleze la acest fenomen pentru a putea lua note mari sau a trece clasa, deci în această formă aş pune-o, nu în ideea să interzicem lucruri”.

Răspunzând unei alte întrebări, el a afirmat: ”Eu mă tem de lucrurile obligatorii în şcoli. Prea multe lucruri sunt obligatorii şi după aceea tot noi ne mirăm că este atâît de încărcat planul de învăţământ. Deci cumva aş spune: hai să facem întâi o strategie bună, care funcţionează, şi după aceea ne putem gândi dacă funcţionează într-o logică opţională sau obligatorie”.