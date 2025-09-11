În cadrul unei conferințe de presă joi dimineața, primarul Sectorului 4 a afirmat că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă” în privința discuțiilor pentru alegerile pentru Primăria București.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte de discursul USR de-a lungul timpului, care afirma că e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită”, a spus edilul Sectorului 4.

Întrebat cum ar proceda PSD-ul într-o astfel de situație, Băluță a răspuns că „într-o astfel de situație, PSD s-ar retrage din această Coaliție”.

Primarul sectorului 4 a mai subliniat că „disputa de fond nu e legată de data alegerilor”, ci că „din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”.

La începutul acestei luni, premierul Ilie Bolojan a declarat că organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului depinde de un acord în coaliția de guvernare și ar putea avea loc fie în această toamnă, fie în primăvara anului viitor.