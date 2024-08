Întrebat dacă vor fi și oameni care vor avea pensiile dublate, Daniel Baciu a spus: „Nu aș zice chiar dublate, dar aproape dublu. E vorba exact de ceea ce spuneam anterior: despre oamenii care au lucrat foarte mult, cei care au fost activi o perioadă îndelungată de timp, unde primesc puncte de stabilizare. Tot ce depășește 35 de ani, cei care nu au beneficiat până acum, acolo sunt creșteri substanțiale”.

Referitor la persoanele din România cu stagii de cotizare sub 25 de ani, acesta a spus: „Să știți că am avut această situație - deja pensiile cu stagiul de cotizare sub 25 de ani le-am finalizat acum 2 săptămâni. Avem 1,2 milioane de pensionari în această situație, iar pot să vă spun că peste 70% au avut creșteri. Deci pot să vă spun că la peste 700 de mii de pensionari pensiile au crescut, iar aproape 450 de mii, 500 de mii au rămas cu pensiile în plată, pentru că există un principiu în lege: nicio pensie nu va scădea. Noi urmărim ca prin această recalculare să egalizăm pensiile. Este un proces de o amploare uriașă; în 50 de ani nu s-a mai făcut așa ceva”.