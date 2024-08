Realitatea PLUS: Explicati-le concret la ce sa fie atenti cand se uita pe deciziile primite acasa.

Daniel Baciu: Daca ne referim la o deciziile de pensionare, avem aici chiar un dosar cu deciziile de pensionare. In partea de antet, avem datele de idenfitifare, mai jos avem datele cu privire la numarul total de puncte si la pensia in plata anterior recalcularii - vorbim la data de 31 august. Dupa aceea avem tot ce inseamna statgiile de cotizare, cu toate palierele: stagiu de cotizare contributiv, stagiu de cotizare necontributiv, stagiu de cotizare asimilat si stagiul din sistemele neintegrate sistemului public de pensii

Dupa aceea avem numarul de puncte de stabilitate, numarul total de puncte care se aduna punctele contributive cu punctele asimilate si cu punctele de stabilitate, rezultand un numar total de puncte care se inmulteste cu valoarea punctului de referinta, rezultand noul cuantum al pensiei incepand cu data de 1 septembrie.

Realitatea PLUS: Si este un pensionar fericit, dl presedinte, pentru ca ma uit, din totalul pe care il are in prezent - de 3.637 - va avea, acum va primi de la 1 septembrie 5.605 lei.

Daniel Baciu: Asa este, vad ca este o decizie cu o crestere cu aproape 2000 de lei in urma acestui proces de recalculare pentru ca - daca observati - a avut un stagiu de cotizare cotributiv de aproape 43 de ani.