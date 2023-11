Dan Mihalache, o figură marcantă și controversată în peisajul politic românesc, aruncă în aer scena politică cu dezvăluiri bombă despre secretele liderilor, lupta aprigă pentru putere și posibilele alianțe-cheie care se prefigurează la vârful puterii. Cu o carieră impresionantă care include poziții precum ambasador al României la Londra și șef al Cancelariei Prezidențiale în primul mandat al lui Iohannis, Dan Mihalache a devenit un politician versatil și influent.

Într-un interviu exclusiv acordat Realitatea Plus, Dan Mihalache a ales să împărtășească din bogata sa experiență și să scoată la iveală jocurile de culise incendiare care au marcat perioada sa activă pe scena politică. Prin dezvăluirile sale, Mihalache promite să aducă la lumină secretele ascunse ale liderilor politici și să dezvăluie intrigile și negocierile din culisele puterii.

Este o diferență între România actuală, comparativ cu primul an in care a câștigat Klaus Iohannis presedintia?

„Aici sunt mai multe elemente de valoare. E destul de complicat peisajul. Exista o acumulare pozitiva pe care nu putem sa o ignoram. Romania e o tara mai normala, mai calma, mai debarasata de ceea ce insemna isteria epocii Traian Basescu, mai debarasata de ceea ce au insemnat excesele de mandat ale lui Traian Basescu. Vorbim de imixtiunea nepermisa a justitiei in actul politic, la excesele parchetelor, la telejustitia care se facea la catusele care zanganeau.

Nu putem spune ca acum Romania nu e o tara mai așezata, chiar daca exista voci care acuza o incetinire a luptei anti-coruptie, exista o nostalgie dupa catuse. La nivelul populatiei va exista un anumit tip de frustrare si iata ca daca ne uitam la sondajele de opinie, tema coruptiei revine incet incet dupa o perioada de declin, sub impactul razboiului din Ucraina si a pandemiei, revine cumva in topul preocuparilor publice si din punctul asta de vedere mi se pare important faptul ca o serie de institutiii au inceput sa se miste mai articulat in ultima perioada dar in acelasi timp fara doza de spectacol cu care ne obisnuisem in perioada anterioara.

Cred ca societatea s-a așezat in parametrii de, n-as spune de normalitate, suntem inca departe de normalitate, dar s-a asezat pe niste mecanisme un pic mai sanatoase, pe de o parte. Pe de alta parte, raman foarte multe restante, si mai ales ramane lipsa unui proiect de viitor. In 2024, si aici mi se pare o tema care ar trebui sa fie dezbatuta in spatiul public, ar trebui sa ne intrebam ce dorim noi sa facem in orizontul urmatorilor ani. Ce dorim ca tara, ce dorim ca natiune, ce dorim in lume, cum vrem sa arate economia, cum vrem sa arate educatie”, a spus Dan Mihalache.

Despre Romania Educata

„Romania educata a fost si un proiect foarte generos. Eu cred ca am fost printre cei care am sustinut acest proiect. Nu am priceperea de a judeca daca forma lui finala, asa cum a fost consacrata prin noua lege a invatamantului, raspunde unor procupari de baza. Adica daca raspunde la intrebari de tipul: ce doresc eu ca un absolvent de liceu sa stie pentru viata: Stie sa scrie corect romaneste sau nu, ca devine o problema. Stie de pilda ca Henry Coanda nu este doar numele Aeroporului Otopeni. Mie mi se pare ca vulnerabilitatea majora a educatiei in Romania devine educatia primara. Cand ai generatii intregi, dintre care doar jumatate trec testul Bacalaureatului, atunci avem o problema.

Trebuie sa ne gandim, si asta nu e valabil numai pentru educatie, e valabil si pentru alte zone din societate. Daca politica de investitie a banului public pe care noi am facut-o in ultimii ani, a produs sau nu a produs efecte. De exemplu am facut kilometri de tevi de gaz la care nimeni nu se branseaza pentru ca e foarte scump. Scolile la fel. Am reconstruit cu zeci de milioane de euro tot felul de camine culturale”, a comentat fostul sef al Cancelariei Prezidentiale.

Actualul mediu politic

„Trebuie să ne gândim cum reconstruim increderea cetatenilor intr-o Romanie puternica. E de datoria clasei politice si a partidelor sa reflecteze. Daca ne gandim doar ca putem castiga alegerile, sigur, alegerile se pot castiga si cineva va castiga alegerile in Romania. Pe emotie, pe ura, pe teama, pe frustrare, pe un amalgam de sentimente.

Ceea ce e slabiciunea partidelor, mai ales a partidelor mari romanesti, este lipsa de management a puterii. Adica ce fac ele in momentul in care au puterea. Si atunci sigur ca genereaza dezamagiri. Pentru ca oamenii vad ca isi instaleaza neamurile in functii publice. Si atunci sigur ca lumea e nemultumita si e normal sa fie asa. Va trebui un proces foarte serios de reflectie asupra acestui subiect, pentru ca altfel societatea va deveni din ce in ce mai fracturata, mai neincrezatoare.”

Cum se face ca in anii 2013 – 2016 au iesit atat de multi oameni in strada

Exista o dinamica a opiniei publice si a sentimentelor publice cand exagerarile devin foarte mari, creste fractura sociala și cresterea fracturii sociale face ca oamenii sa rabufneasca. Eu nu mi-as mai dori sa ajungem acolo.

Au fost multimile „ajutate” de statul paralel sa iasa in strada?

„Asta e o zona de speculatie. Ca vor fi dat unii o mana de ajutor, este posibil, nu pot sa ma exprim, nu am informatii.

Dupa agresiunea basesciana, tipul de agresiune PSD-ista si a lui Victor Ponta a speriat. Lumea nu a dorit sa accepte un anumit stil politic. Oamenii nu accepta excese. Oamenii vor echilibru. Adu-ți aminte de acel stadion megalomanic. A fost o imagine absolut suficienta care sa sperie.

Chiar daca noi consideram ca sunt manipulati, ceea ce probabil intr-o anumita masura se intampla, si nu numai la noi, se intampla peste tot in lume, oamenii vor echilibru. Cand simt ca cineva merge prea departe, genereaza o contra reactie. Asa s-a dus si regimul lui Basescu, fiind excesiv”, a spus Dan Mihalache.

Mai au ce cauta oamenii de tipul Victor Ponta in politica?

„Victor Ponta este un om foarte inteligent, a invatat foarte mult in timpul mandatului sau de prim ministru, dar mi se pare la ora asta usor toxic pentru guvernare. La asta trebuie sa se gandeasca domnul Ciolacu, in momentul in care l-a investit cu aceasta calitate de consilier onorific personal, pe care o foloseste foarte bine livrand o serie de mesaje politice care nu stiu cat de bine fac actualei guvernari. Eu as fi fost usor mai prudent in incredintarea acestei misiuni”, a spus Mihalache.

Cum ar fi aratat Romania cu Victor Ponta presedinte

„Unii ar da un raspuns cam asa: Poate mai rau ca pe vremea lui Traian Basescu. Pentru ca stia anumite mecanisme, nu era de foarte bun augur.

Din pacate, in perioada Basescu, politicul a pierdut in buna masura controlul institutional, ceea ce pentru democratie e un lucru foarte complicat pe de o parte.

Pe de alta parte, unele sisteme au inceput sa fie folosite pentru rafuieli interne, personale. Cand se creaza acest melanj intre partide, leadership politic, institutii, stat, lucrurile nu merg pe o traiectorie buna. Si asta nu se intampla numai in Romania. Inseamna ca este o problema la care democratia trebuie sa gaseasca un raspuns”, a mai spus fostul ambasador al României la Londra.”

De ce Klaus Iohannis președinte, și nu Crin Antonescu

„A existat un proces de degradare a relatiilor dintre cei doi, si de degradare in acelasi timp a constructiei care insemna Uniunea Social Liberala. Unii ii explicau lui Victor Ponta ca el trebuie sa fie presedintele Romaniei si nu Crin Antonescu, cu tot felul de argumente. Ii tot bagau in cap chestiunea asta, iar Victor Ponta a inceput sa creada. Eu i-am spus intotdeauna ca va pierde alegerile, pentru ca era o chestiune de statistica, desi el si prietenii nostri comuni ii spuneau ca va castiga la mare distanta.

El a inceput atunci sa puna in opera anumite lucruri care loveau in Crin Antonescu, noi eram victime colaterale, mai era si un anumit joc al unor ministri liberali din Guvern, care mai degraba nu mai stiam daca sunt ministri nostri sau ministri PSD-ului, a fost o perioada foarte tulbure pana cand a intervenit momentul rupturii USL si a iesirii PNL de la guvernare. Atunci Crin Antonescu a facut acel anunt.”

A fost Crin Antonescu santajat?

„Am avut discutia asta de cateva ori cu domnul Antonescu, eu nu am vazut asa ceva. Face parte din explicatiile de tip scenariu care s-au dat, mi s-a parut ca a luat aceasta decizie impotriva optiunii multora dintre noi.

Eu imi aduc aminte si de sambata cand s-a dus la Kiseleff, sediul USL, si intamplator eram cativa acolo, noi am spus sa nu facă acest anunt, el a zis „Mi-am dat cuvantul, ma tin de el”.

Argumentul pe care il spunea Crin Antonescu era ca nu se poate sa iei acelasi scor avand practic dublu presedintilor consiliilor judetene, si asta inseamna ca ceva e defect.

Ca sa venim cumva in actualitate, si stiind acest parcurs al evenimentelor pe care intr-o forma sau alta le-am trait-o toti trei, eu nu pot decat sa sper ca leadership-ul PSD si leadership-ul PNL macar inteleg din greselile trecutului si nu le vor repata. Ma uit la diferite declaratii, la diferite actiuni, si ma intreb daca toata lumea a inteles ca tipul asta de relatie incorecta, care deriva si dintr-o slaba cultura a coalitiilor politice in România, de comportament duplicitar in care unii asteapta ca PNL-ul sa aiba un scor prost la europarlamentare sa faca nu stiu ce revolutii, altii incurajeaza PSD-ul intr-o atitudine foarte agresiva in ceea ce priveste PNL-ul in ideea ca ne facem noi jocurile, altii explica ce frumos va fi cand un candidat al PSD-ului va intra in turul doi cu George Simion si in felul acesta candidatul psd, pe modelul Iliescu – Vadim va castiga.

Mi-e teama ca aplicarea unor modele din trecut nu tine cont de faptul ca realitatea sociala si politica, si comunicationala in Romania s-a schimbat si ca recursul la metode si practici vechi care uneori si atunci si-au dovedit ineficienta s-ar putea sa duca la cu totul alte rezultate, si sa ne trezim cu surprize”, a spus Dan Mihalache.

Pozitionarea actuala a Romaniei

„Noi nu stim exact cum vrem noi sa pozitionam Romania pe harta geo economica, care poate sa fie valoarea adaugata a Romaniei in acest context. Noi vorbim sa facem ceva prin firmele romanesti in strainatate. Care firme romanesti? Statul roman ce ramura sustine, ce ramura incurajeaza, care sa fie competitiva.

Pe de alta parte, va fi o tematica foarte variata europeana. Europa la care am aderat noi nu mai este aceeași cu Europa de acum. E cu totul diferita. Europa de acum e mai divizata, mai volatila, mai slaba. E un continent care are probleme de demografie, de competitivitate economica, de inovatie, de imigratie. Problema nu este daca va mai rezista, ci daca va mai fi un actor competitiv intr-o lume in care polii economici se misca altfel. Europa este intr-o pierdere de viteza in planul international, pe de o parte, iar noi, Romania, suntem intr-o pierdere de viteza in plan european, pentru ca noi nu avem foarte clar cateva optiuni”, a mai spus Mihalache.

