Consilierul local Oana Toma, din partea USR, a povestit, duminică, într-o conferinţă de presă, că incidentul a avut loc în 30 august.

”Totul a început în cadrul şedinţei de Consiliu Local Sântana, în data de 30 august, iar motivul principal al iritării colegului de la PNL a fost oarecum darea peste cap a ordinii de zi, în sensul că primele două proiecte au fost greşite şi am atras atenţia asupra acestui lucru, că nu pot fi votate greşit. Următoarele trei proiecte au fost cele referitoare la stabilirea valorii pentru pornirea licitaţiei la nişte concesiuni care, din nou, au fost votate împotriva voinţei PNL, şi anume de două ori valoarea respectivei redevenţe, iar punctul culminant a fost cel referitor la diverse, cu nişte schimburi de replici referitoare la nepublicarea în ziarul local a unui articol al colegului Lucian Lajos. Tin să precizez că nu a fost vorba de injurii, nu a fost vorba de agresiuni verbale la adresa colegului Puia Cătălin, nu a fost înjurat, efectiv a fost o ironie, să spunem, care este o armă în politică, dar care nu justifică un comportament agresiv, mai ales de natura celui pe care l-a săvârşit colegul Puia Cătălin de la PNL”, a spus Oana Toma.



Toma a precizat că nu este la prima abatere colegul săude la PNL.



”Problema este că acest consilier nu este la prima abatere. Dumnealui a mai avut acest comportament agresiv şi faţă de o colegă de-a dumnealui, chiar din PNL, chiar în incinta Primăriei, şi a fost văzut de mai multe persoane acest incident. De asemenea, doi colegi de-ai noştri au fost ameninţaţi verbal de acelaşi consilier local şi în plus primim mesaje în privat şi pe reţelele de socializare cum că domnul Cătălin Puia, care este şi profesor, a agresat şi fizic şi verbal elevii de la clasa unde dumnealui îşi desfăşoară orele. Nimic nu justifică un comportament violent, mai ales când în faţa ta se află o femeie şi ar trebui să ai un respect, iar în al doilea rând ai o calitate de consilier local, iar demnitatea şi regulile de conduită şi civilizaţia ar trebui să primeze”, a declarat Oana Toma.



Dan Barna, vicepreşedintele USR, a mers la Arad să o susţină pe colega sa şi a transmis că USR nu va tolera violenţa în spaţiul politic.



”Sunt astăzi în Arad pentru un mesaj clar: USR nu va tolera niciodată violenţa în spaţiul politic. Ceea ce vedem de ani de zile este un comportament al pumnului în gură al consilierilor PNL şi PSD care consideră că sunt stăpânii consiliilor locale din această ţară. Ceea ce s-a întâmplat, prin agresiunea domnului Puia Cătălin faţă de colega noastră Oana Toma, este dincolo de detaliile pe care Oana tocmai le-a prezentat, este o neînţelegere a rolului democraţiei şi a puterii votului cetăţenilor. USR este în consiliile locale pentru că a fost trimis acolo de cetăţeni. Ideea că PSD şi PNL ne pun pumnul în gură, ideea că vom accepta în vreun fel astfel de comportamente trebuie să fie foarte clară”, a declarat Dan Barna.



Vicepreşedintele USR le-a transmis un mesaj şi liderilor liberali.



”Domnule Ciucă, susţineţi astfel de consilieri care îşi ameninţă colegii, ameninţă o femeie că o va trage de urechi, dacă nu îi vorbeşte cum îşi doreşte domnia sa? Doamnă Gorghiu, pentru că aveţi acea iniţiativă parlamentară pe care o susţin şi eu, legată de reprezentarea femeilor în politică, de mai justa reprezentare a femeilor în politică, nu am văzut nicio reacţie din partea dumneavoastră şi a PNL-ului faţă de asfel de agresiuni la un profesor, pentru că da, va începe şcoala în câteva zile, un profesor care îşi agresează şi elevii şi dacă ne uităm la legile învăţământului pe care dumneavoastră, această coaliţie aţi venit cu ele în Parlament, desenate de domnul Cîmpeanu, vedem că aceste legi nu sunt pentru siguranţa şi protecţia elevilor, ele permit în continuare ca profesorii agresori, ca acest consilier local, să îşi continue activitatea la catedră”, a adăugat Barna.



Dan Barna a subliniat că va depune plângere la Poliţie.



”Sunt astăzi la Arad pentru a transmite un mesaj foate clar: violenţa nu va fi acceptată. Vom depune plângere la Poliţie de fiecare dată când se va întâmpla un astfel de gest. Suntem aici pentru că România trebuie să vadă şi să înţeleagă că dacă continuăm cu această violenţă golănească a replicii la mişto şi a agresiunii şi a intimidării, lucrurile nu se vor schimba. (...) Retrageţi sprijinul politic acestui consilier, domnule premier Ciucă”, a declarat Dan Barna.