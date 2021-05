Cutremurului cu epicentrul în Qinghai, care a survenit sâmbătă la ora locală 02:04 (vineri 18:04 GMT) la o adâncime de 10 kilometri, a fost localizat la aproximativ 400 km sud-vest de oraşul Xining, a comunicat USGS.

Magnitudinea a fost evaluată inițial la 7,4, dar ulterior a fost revizuită la 7,3 de către Institutul american de geofizică.

Provincia chineză afectată este situată pe platoul tibetan.

#Earthquake scene: Rescue workers set up tents for local residents in Yangbi Yi Autonomous County of Dali Bai Autonomous Prefecture, Southwest China's Yunnan Province, May 22, 2021. pic.twitter.com/6HqODGBmys