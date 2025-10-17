Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri. Săptămână intensă din punct de vedere al activității seismice

Val de cutremure în România, în ultima săptămână
Val de cutremure în România, în ultima săptămână

Un nou seism s-a produs în România, în noaptea de joi spre vineri. Mișcarea tectonică s-a produs în zona Vrancea, cea mai activă din acest punct de vedere.

În ziua de 17 Octombrie la ora 01:41:04 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 125.4km, a transmis Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremur de magnitudine însemnată, în Vrancea. INFP anunță reluarea activității seismice

Potrivit INFP; cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 km NV de Buzău, 59 km V de Focșani, 65km SE de Sfântu-Gheorghe, 68 km E de Brașov, 72 km NE de Ploiești.

Cutremur de magnitudine însemnată, în Vrancea. INFP anunță reluarea activității seismice

Val de cutremure, în România! Unde a fost resimțit cel mai recent dintre ele