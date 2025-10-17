În ziua de 17 Octombrie la ora 01:41:04 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 125.4km, a transmis Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremur de magnitudine însemnată, în Vrancea. INFP anunță reluarea activității seismice

Potrivit INFP; cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 50 km NV de Buzău, 59 km V de Focșani, 65km SE de Sfântu-Gheorghe, 68 km E de Brașov, 72 km NE de Ploiești.

