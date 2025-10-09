Cutremur de magnitudire importantă, joi dimineață, în România. Anunțul INFP

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, joi dimineață, în judeţul Braşov, la adâncimea de cinci kimometri.

”În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în Zona Seismica Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 5.0 km”, a transmis, joi, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 23 km SV de Brasov, 50 km SV de Sfăntu-Gheorghe, 62 km N de Târgoviste, 75 km NV de Ploieşti, 83 km NE de Piteşti, 93 km NE de Râmnicu Valcea.

Potrivit specialiștilor, zona în care s-a produs cutremurul nu înregistrează prea des activitate seismică.