Direcția de informații a Ministerului ucrainean al Apărării afirmă că Rusia ar putea bombarda Filarmonica în timpul simulacrului de proces planificat pentru 24 august și va încerca să arunce vina asupra Ucrainei, relatează HotNews.ro

Serviciile secrete ucrainene susțin că pe scena sălii Filarmonicii din Mariupol se instalează cuști de fier, unde ar urma să fie ținuți apărătorii Azovstal în timpul procesului organizat de ruși.

De asemenea, ruși ar aduce la tribunalul improvizat în clădirea care a scăpat de bombardamente și așa-ziși martori, dar și mass-media pro-ruse.

1/4⚡️The CDI of the MD of Ukraine: On the Independence Day of Ukraine, the Russians are planning to hold a demonstrative "trial" for the captive defenders of "Azovstal" in the temporarily occupied Mariupol. pic.twitter.com/lJH8a8CwPw