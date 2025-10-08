Curs valutar 8 octombrie. Leul pierde teren, cotația la aur, în creștere vertiginoasă

Cursuri valutare/Profimedia
Cursuri valutare/Profimedia

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 8 octombrie 2025: din nou aurul a crescut vertiginos, iar leul pierde teren în fața monedei unice europene.

Moneda europeană a continuat să crească, fiind cotată de BNR la 5,0963 lei. Același trend ascendent l-au urmat și celelalte monede de referință: dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3898 lei, respectiv 5,4805 lei și 5,8842 lei.

Gramul de aur, mai scump cu 15 lei, față de ultima ședință de tranzacționare

 
Gramul de aur a explodat din nou, fiind evaluat la 570,6857 lei, cu mai mult de 15 lei față de ziua anterioară. De asemenea, unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9825 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

MonedaSimbolRON
EuroEUR5,0963
Dolarul SUAUSD4,3898
Francul elvețianCHF5,4805
Lira sterlinăGPB5,8842
Gramul de aurXAU570,6857
Dolarul australianAUD2,8802
Dolarul canadianCAD3,1455
Coroana cehăCZK0,2091
Coroana danezăDKK0,6826
Lira egipteanăEGP0,0924
100 Forinți maghiariHUF1,2969
100 Yeni japoneziJPY2,8698
Leul moldovenescMDL0,2593
Coroana norvegianăNOK0,4390
Zlotul polonezPLN1,1986
Coroana suedezăSEK0,4654
Lira turceascăTRY0,1055
Rubla ruseascăRUB0,0537
Leva bulgăreascăBGN2,6057
Randalul sud-africanZAR0,2557
Realul brazilianBRL0,8193
Renminbi-ul chinezescCNY0,6166
Rupia indianăINR0,0495
100 Woni sud-coreeniKRW0,3076
Peso-ul mexicanMXN0,2384
Dolarul neo-zeelandezNZD2,5294
Dinarul sârbescRSD0,0435
Hryvna ucraineanăUAH0,1059
Dirhamul Emiratelor ArabeAED1,1952
Bahtul thailandezTHB0,1349
Dolarul din Hong KongHKD0,5640
100 Rupii indonezieneIDR0,0264
Shekelul israelianILS1,3378
100 Coroane islandezeISK3,5940
Ringgitul malaysianMIR1,0413
Peso-ul filipinezPHP0,0757
Dolarul singaporezSGD3,3855
DSTXDR5,9825

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 