Comisia care urmează să investigheze conducerea IGSU nu este nici pe departe una firească. Suspicios este că din aceasta fac parte mai mulți reprezentanți ai Departamentului pentru Situații de Urgență, tocmai structura aflată sub controlul direct a lui Arafat, la nivelul căreia ar fi urmat să se concentreze puterea dacă proiectul de reorganizare va fi adoptat. Mai mult, membrii DSU care fac parte din comisie au fost în trecut subordonați ai IGSU. De aceea, întreaga schemă seamănă mai degrabă cu o încercare de a-i supune politic pe militari.



Culmea este că la conducerea IGSU se află generalul Dan-Paul Iamandi, numit în funcție chiar de Raed Arafat. Acesta ar fi principalul oficial aflat în vizorul comisiei de control. Iamandi este general cu 4 stele, rang la care puțini aspiră și care nu face decât să confirme competențele sale. Cu toate acestea, după ce IGSU a transmis raportul prin care nu susține reorganizarea serviciilor de urgență, sursele spun că Raed Arafat îl vede drept o piedică și preferă înlăturarea sa.



De altfel, mai mulți apropiați ai lui Raed Arafat au denunțat în repetate rânduri schemele la care apelează secretarul de stat pentru a scăpa de persoanele care îi sunt incomode: întâi încearcă să le controleze direct, le blochează prin diferite avize, face presiuni cu ajutorul corpului de control sau intervine direct pentru a le face să plece. Astfel, de-a lungul timpului, numeroși profesioniști care l-au deranjat pe Arafat au fost presați să iasă din sistem.



Dacă proiectul de reorganizare râvnit de Raed Arafat ar fi fost implementat, ar fi avut loc comasări ale serviciilor de urgență din mai multe județe. Atât de ambulanță, cât și de pompieri. Imediat după ce au apărut informații cu privire la acest proiect, numeroși angajați s-au temut că își vor pierde locurile de muncă. Mai mult, reorganizarea ar fi putut îngreuna răspunsul autorităților la situațiile de urgență.



Raed Arafat a contrazis informațiile apărute în spațiul public.

„Reorganizarea care va avea loc nu privește trecerea unui serviciu sub altul sau mutarea unuia în altă parte.

Nu va fi niciun impact care să schimbe ceva pentru angajați, pentru personal nu se dă afară nimeni din personalul medical, personalul operativ. Toți rămân acolo. În loc să ai în 3 județe 3 manageri o să ai un manager pe teritoriu, un inspector șef la pompieri pe teritoriu”, declara șeful DSU.



Raed Arafat spune că acest mod de organizare a dat deja rezultate în regiunea București-Ilfov, acolo unde serviciul de pompieri din capitală și cel din Ilfov s-au unificat. La fel s-a întâmplat și în cazul serviciului de ambulanță.