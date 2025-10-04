Cum va fi vremea în luna octombrie – revin temperaturile de vară în sud!

Luna octombrie a avut un debut de iarnă autentică. Jumătate din țară este sub cod roșu sau portocaliu de vânt, ninsoare și ploaie. Dar prognoza pe termen lung pentru luna octombrie arată optimist.

Fenomenele extreme vor scădea în intensitate începând de duminică, 5 octombrie. Se prognozează o ușoară încălzire a vremii la începutul săptămânii 6 – 12 octombrie. Vom mai avea câteva zile de ploi ușoare, inclusiv în sudul țării, dar temperaturile vor reveni la valori normale pentru luna octombrie începând de vineri, 10 octombrie.

Prognoza Accuwetaher arată un weekend foarte plăcut și cald în perioada 10 – 12 octombrie, cu temperaturi care trec de 20 de grade în București și cu o medie de 12 – 15 grade Celsius în toată țara.

Vremea în luna octombrie va continua să fie plăcută, cu valori medii cuprinse între 12 și 18 grade în cea de a doua jumătate a lunii octombrie. Episoadele de ploaie vor fi scurte în sudul țării, dar mai accentuate în nord și în vest.

Toamnă blândă până la începutul lunii noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, începând cu săptămâna 13 – 20 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

În ultima decadă a lunii octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor. Iar primele zile de noiembrie vor aduce valori termice normale pentru această dată, în timp ce cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.