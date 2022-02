În februarie anul trecut, 2021, revolta minerilor a fost amplificată de reprezentanții AUR. Momentul în care peste 100 de ortaci au protestat la mina din Lupeni a fost bine speculat de copreședintele AUR, Claudiu Târziu, care n-a pierdut nicio clipă și a mers la fața locului. "Am simțit că trebuie să fim alături de ei, să încercăm să le dăm o mînă de ajutor." a explicat acesta gestul. Târziu a stat de vorbă cu minerii și a postat mesajele lor pe pagina sa de facebook, unde a avut peste 80 de mii de vizualizari și sute de aprecieri.

„Niciodată nu a fost o clasa politica sa vedem cu adevarat ca nu incearca sub paravanul puterii sa politizeze si sa cosmetizeze orice se intampla rau in tara asta. Toti s-au legat de anumite probleme se intampla in tara asta, spunea Claudiu Târziu, co-președinte AUR, în februarie 2021, în mijlocul minerilor.

O lună mai târziu, în martie 2021, colegul de partid, George Simion a mers direct în subteran pentru a se alătura minerilor protestatari, la Suceava.

Recent, în Capitală, la protestul care a blocat transportul public și a paralizat Capitala timp de mai multe zile, și-a făcut apariția fondatorul AUR Marius Lulea pentru a-i critica pe cei care conduc compania publică STB și să îi susțină pe manifestanți.

Membrii AUR au continuat și miercuri, la Cugir, însă nu s-au mai bucurat de același succes. Au fost alungați de angajați. Deputatul Daniel Rusu a fost alungat de la protest și trimis înapoi în microbuzul cu mai mulți reprezentanți AUR.