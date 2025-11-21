Reporter - Dacă această reformă a pensiilor speciale nu va avea succes, mai are legitimitate acest guvern? Și daca v-ați gândit să vă dati demisia?

Ilie Bolojan - Haideți să așteptăm perioada următoare, am spus și dățile trecute atunci când ești pus în situația să adopți măsuri ele trebuie să aibă o logică, trebuie să ai autoritate ca să faci acest lucru ori corectarea unor nedreptăți pe care trebuie sa o facem este o condiție de bază ca să ai autoritatea să faci alte lucruri și trebuie să urmarim acest lucru.

Deci nu e o problema de o persoană, ci pur si simplu este e o necesitate care ține de a avea o economie care se bazează pe baze sănătoase, un sistem de pensii echitabil și o minimă coeziune socială și justiție socială.

