Cum se agață Ilie Bolojan cu dinții de funcția de premier. Răspunsul dat când a fost întrebat dacă își dă demisia

Ilie Bolojan. Foto: Profimedia
Ilie Bolojan se agață cu dinții de funcția de premier. Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care nici de această dată reforma pensiilor speciale nu va trece la CCR, acesta a susținut că cel mai bine este să așteptăm să vedem ce se întâmplă. 

Reporter - Dacă această reformă a pensiilor speciale nu va avea succes, mai are legitimitate acest guvern? Și daca v-ați gândit să vă dati demisia?

Ilie Bolojan - Haideți să așteptăm perioada următoare, am spus și dățile trecute atunci când ești pus în situația să adopți măsuri ele trebuie să aibă o logică, trebuie să ai autoritate ca să faci acest lucru ori corectarea unor nedreptăți pe care trebuie sa o facem este o condiție de bază ca să ai autoritatea să faci alte lucruri și trebuie să urmarim acest lucru.

Deci nu e o problema de o persoană, ci pur si simplu este e o necesitate care ține de a avea o economie care se bazează pe baze sănătoase, un sistem de pensii echitabil și o minimă coeziune socială și justiție socială.

