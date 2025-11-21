Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra pachetului fiscal pe 10 decembrie. Premierul a precizat că pornește de la premisa că legea va fi declarată constituțională, întrucât articolele respinse anterior au fost eliminate din textul legislativ.

Legătura cu cererea de plată nr. 4

Respectarea mecanismului de taxare a poluării este o condiție pentru depunerea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro. România ar urma să încaseze acești bani până la finalul lunii februarie, ceea ce ar permite finanțarea investițiilor programate pentru anul viitor.

Pachetul fiscal, fundament pentru bugetul din 2026

Ilie Bolojan a subliniat că pachetul fiscal va sta la baza construcției bugetului pentru anul 2026. Accesarea grantului este considerată esențială pentru susținerea proiectelor de investiții planificate.

„Una din prevederile din pachet, este vorba de respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe mașinile noi și vine cu o penalizare de până la 20% pentru mașinile foarte vechi. Adoptarea acestui jalon este o condiție pentru depunerea acestei cereri nr. 4, prin urmare imediat ce va fi declarat constituțional, așa cum am spus, pornim de la premisa că așa ar trebui să se întâmple, vom depune această cerere în așa fel încât în cursul lunii februarie la final România să își încaseze acești bani. Încasarea acestui grant este foarte importantă pentru a asigura investițiile pe parcursul anului viitor”, a spus Ilie Bolojan.

