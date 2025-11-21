”În ceea ce privește proiectul reformei administrative doresc să subliniez, încă o dată, că nu este vorba despre o tăiere a salariilor cu vreun procent, în speță, cu 10%. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli cu personalul și fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere.

Nu va exista o prevedere normativă care să prevadă tăierea salariilor cu 10%, va exista o reducere de buget”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Întrebată ce se va tăia dacă nu sunt reduse salariile, Ioana Dogioiu a răspuns: ”Există multe modalități. De exemplu, se pot reduce unele sporuri care sunt foarte mari și care se suprapun. (...) Sporuri pot fi reduse, după cum pot fi făcute restructurări, despre asta e vorba, dar nu va exista o tăiere a salariilor.

Rămâne la latitudinea oricărui ordinator de credite cum pune în practică această reducere de 10%. Este în funcție de specificul fiecărei instituții și de decizia fiecărui ordonator de credite”.