Sindicatele susțin că în cazul în care veniturile vor fi tăiate 10%, imediat vor eclanșa greva generală pe perioadă nedeterminată, deoarece nu vor să retrăiască perioada 2010, atunci când salariile bugetarilor au fost diminuate cu 25%.

După ce în spațiul public, reprezentanții coaliției au făcut declarații contradictorii pe această temă, Guvernul a transmis că nu va fi vorba de o tăiere a veniturilor și nici nu va veni cu un act normativ care să prevadă reducerea salariilor bugetarilor cu 10%, ci fiecare Minister, fiecare ordonator, va decide cum va efectua aceste reduceri și de unde va tăia. Astfel, nu este exclusă o tăiere a salariilor bugetarilor.

Angajații din Sănătate afirmă că sunt deja afectați de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Potrivit lor, puterea de cumpărare a scăzut, salariile sunt înghețate, vor rămâne înghețate și anul viitor, o parte din sporuri diminuate, iar gărzile sunt plătite la salariile din anul 2018, iar în aceste momente se încearcă o schimbare a sistemului de grăzi.

Nu doar sindicatele din Sănătate avertizează că vor declanșa greva generală, ci și cele din Educație continuă protestele. De asemenea, alte sindicate din domenii cheie amenință cu protestele și asta pentru că nu vor să fie tăiate veniturile și spun că politicienii ar trebui să taie și de la ei.