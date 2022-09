Regele Charles al III-lea ar fi început să-și construiască propriul imperiu înainte cu 50 de ani să-l moștenească pe cel al mamei sale, scriu jurnalistii americani. Și-ar fi transformat averea regală într-un portofoliu de un miliard de dolari. Mai exact, a investit în dezvoltarea proprietății private cunoscute sub numele de Ducatul de Cornwall. În ultimul deceniu, el a adunat o echipă mare de manageri profesioniști care au crescut valoarea portofoliului său și profiturile cu aproximativ 50%.

Astăzi, Ducatul de Cornwall deține terenul de cricket cunoscut sub numele de The Oval, terenuri agricole luxuriante în sudul Angliei, închirieri de vacanță pe litoral, spații de birouri în Londra și un depozit de supermarket. Portofoliul imobiliar este aproape de dimensiunea orașului Chicago și generează milioane de dolari pe an din chirii.

„Ducatul s-a comercializat în mod constant în ultimele decenii. Este condus ca o afacere comercială cu un CEO și peste 150 de angajați. Ceea ce odinioară era considerat pur și simplu o grămadă de teren al nobililor, funcționează acum ca o corporație”, a spus Laura Clancy, autoarea cărții „Cum își gestionează monarhia imaginea și banii noștri”.

În calitate de rege, Charles va prelua portofoliul mamei sale și va moșteni o parte din averea sa personală, de aproximativ 430 de milioane de dolari.

În timp ce britanicii plătesc în mod normal aproximativ 40% impozit pe moștenire, regele Charles primește acest impozit gratuit.

Creșterea averii familiei regale și a averii personale a regelui Charles în ultimul deceniu a venit într-un moment în care Marea Britanie se confrunta cu reduceri de buget și cu măsuri de austeritate. Nivelurile sărăciei au crescut, iar utilizarea băncilor alimentare aproape s-a dublat.