Studii recente sugerează că lavanda poate reduce anxietatea. De asemenea, având un efect sedativ, ajută la inducerea unui somn odihnitor, aspect benefic pentru cei ce se confruntă cu dureri de cap.

Cum se prepară delicioasa limonadă de lavandă

Dr. Anca Arămescu recomandă următoarea reţetă pentru prepararea limonadei cu lavandă:

Mai întâi se pregăteşte un sirop dintr-o mână mică de flori de lavandă proaspăt culese și clătite sau 1 lingură de flori de lavandă uscate. Tăiați florile de lavandă din tulpini și puneți-le într-un castron împreună cu puțin zahăr brun sau miere și amestecați. Se toarnă 2 căni de apă clocotită peste amestec. Acoperiți și lăsați la infuzat 30 de minute (sau până la câteva ore). Se strecoară siropul.

Limonada se obţine prin amestecarea siropului cu:

-1, 1/2 căni de suc de lămâie proaspăt stors

-2 căni cu apă rece

-Lămâi tăiate subțiri și câteva crenguțe de lavandă, pentru garnitură opțională.

-După preferinţe, se poate adăuga şi gheaţă.

Dr. Anca Arămescu, medic specialist diabet, nutriție, boli metabolice, medic rezident endocrinologie, afirmă:

"Lavanda este cultivată în nordul Africii și în zona mediteraneeană, cât și în țara noastră, adesea pentru extracția uleiurilor sale esențiale. Lavanda are o istorie lungă de utilizare în medicina tradițională și se sugerează că posedă numeroase proprietăți, precum cele anticonvulsivante, antidepresive, anxiolitice, sedative, calmante etc. Au fost demonstrate beneficiile medicinale ale utilizării lavandei pentru a trata anxietatea, infecțiile fungice, căderea părului și rănile. Unele studii sugerează că utilizarea lavandei sub formă de ceai sau limonadă poate ajuta la probleme digestive, cum ar fi vărsăturile, greața, meteorismul abdominal (gazele intestinale), balonare, reducerea anxietății și a depresiei, ameliorarea somnului și îmbunătățirea stării de spirit.

Dovezile nu susțin încă utilizarea lavandei pentru a trata depresia, hipertensiunea arterială, greața, durerile menstruale sau eczemele, printre alte afecțiuni. Uleiurile esențiale de lavandă nu trebuie consumate pe cale orală, întrucât sunt toxice.

În ciuda popularității ceaiurilor din plante și a faptului că acestea reprezintă baza pentru descoperirea medicamentelor, numărul de articole care explorează eficacitatea și siguranța clinică este mic, astfel încât consumul de lavandă în preparatele medicale nu este aprobat de Agenţia americană pentru Alimente şi Medicamente (FDA)".

Planta cu cel mai puternic efect antiviral. Benefică în cazul afecțiunilor la plămâni. Te scapă de tuse și ține gripa la distanță