Cum să ai mușcate frumoase

Cand vine vorba despre loc, trebuie sa stii ca trebuie pastrate intr-un spatiu unde primesc multa lumina de la soare. Practic, cantitatea de lumina solara este definitorie pentru abundenta infloririi. Planta foloseste lumina naturala pentru a face fotosinteza, producand energia necesara pentru dezvoltarea ei, cat si pentru inflorirea abundenta.

Daca observi ca planta nu face flori, inseamna ca locul ales pentru ea este impropiu, adica poate ca nu beneficiaza de lumina naturala suficienta. Daca nu are parte de suficienta lumina solara, practic nu va avea putere sa produca boboci.

Cel mai bun loc pe care il poti alege pentru planta decorativa este pervazul geamului, dar sa fie un pervaz unde ajunge lumina soarelui, pe balcon sau terasa unde razele ajung nestingherite. Asadar, daca vrei sa ai muscate inflorite, trebuie sa alegi si un loc bun pentru ghiveci.

Este usor de depistat daca nu are lumina suficienta pentru ca in loc sa ai un ghiveci compact, vei observa o planta alungita, care isi va pierde din frumusete. Lastarii ei vor fi alungiti si va avea foarte putin flori, spre deloc.

Ca sa fii sigur ca ai ghivece cu plante sanatoase si pline de flori, trebuie sa alegi sa le pui, asa cum deja am mentionat, pe pervazul geamului, balcon, terasa sau gradina unde sa fie mangaiate de lumina directa a sarelui pentru cel putin 6 ore.

Daca nu poti indeplini aceasta conditie ideala, trebuie sa stii ca poate sa fie la fel de bine si daca sta in lumina indirecta. Dar trebuie sa fie vorba de cel putin 8 ore pe zi.

Te vei putea bucura de adevarata splendoare a puterii de inflorire si dezvoltare a muscatei daca indeplinesti o conditie esentiala. Trebuie sa o asezi pe latura sudica a casei. Vei observa si faptul ca nuantele ei vor fi mult mai intense.

