Există anumiți factori care pot cauza mirosul neplăcut al corpului. Printre aceștia se numără consumul excesiv de proteine, bolile de rinichi și de ficat și stresul.

Potrivit specialiștilor, bolile de ficat pot declanșa un miros asociat cu peștele stricat.

De ce miroase transpirația?

În situatia in care mirosul corporal se modifica semnificativ, in majoritatea cazurilor este vorba despre o schimbare a metabolismului. In afara de unele boli sau de regimul alimentar dezechilibrat, transpiratia urat mirositoare poate sa apara si din cauza dereglarilor hormonale.

Printre bolile care pot genera un miros corporal neplacut se numara diabetul zaharat, hipoglicemia, problemele de la nivelul rinichilor si al stomacului sau afectarea severa a functiei hepatice. Studii recente au demonstrat faptul ca felul in care transpira o persoana are legatura inclusiv cu mostenirea genetica a acesteia.

Transpiratia urat mirositoare poate sa fie provocata si de anumite infectii ale pielii, precum intertrigo sau eritrasma, dar poate sa apara si din cauza anxietatii sau a stresului.

De asemenea, transpiratie urat mirositoare poate sa apara si in timpul menstuatiei sau din cauza unor infectii vaginale. In cazul in care mirosul neplacut apare la nivelul picioarelor si daca este resimtita si o senzatie de mancarime, se poate sa fie vorba despre asa – numitul „picior de atlet”; cu alte cuvinte, o infectie fungica favorizata de caldura si umiditatea care se pastreaza in sosete si incaltaminte.

Este bine sa aveti in vedere faptul ca transpiratia urat mirositoare poate sa fie cauzata si de administrarea unor anumite medicamente sau de imbracamintea confectionata din fibre sintetice.