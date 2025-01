Alergia la praf este una dintre cele mai frecvente alergii, fiind cauzata de reactia sistemului imunitar la particulele de praf sau acarienii care traiesc in praf. Acest tip de alergie poate fi destul de deranjant, dar de obicei nu este o problema grava de sanatate. Simptomele comune ale alergiei la praf includ stranut, secretii nazale, mancarime si umflaturi la nivelul ochilor, tuse si senzatie de sufocare. In cazurile mai severe, poate aparea astm, o afectiune respiratorie care poate fi periculoasa.

Cauzele alergiei la praf sunt multiple, dar in general aceasta este cauzata de expunerea la acarieni care traiesc in praf. Acesti acarieni sunt organisme mici care traiesc in pat, covoare, perne si alte textile, hranindu-se cu pielea moarta a oamenilor si animalelor. Tratamentul pentru alergia la praf implica, de obicei, gestionarea simptomelor si reducerea expunerii la praf. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui purificator de aer, aspirarea regulata a covoarelor si a altor suprafete din casa, spalarea lenjeriei de pat la temperaturi ridicate si evitarea supraaglomerarii camerei.

Cum apare alergia la praf?

Oamenii predispusi sa devina alergici produc anticorpi din clasa IgE (imunoglobulina e) impotriva unei game largi de proteine prezente in mediul inconjurator, in special in interiorul cladirilor si locuintelor. Astazi, in tarile dezvoltate, majoritatea oamenilor pot petrece pana la 95% din timpul lor in interior si foarte putin timp in aer liber. Este evident ca aceasta schimbare in stilul de viata a implicat schimbari in frecventa multor boli cronice, cu incidenta speciala in bolile respiratorii alergice.

In plus, majoritatea locuintelor din tarile industrializate, datorita sistemelor de izolare imbunatatite, mentin temperaturi uniforme si calde si, in general, contin mai mult mobilier decat acum 50 de ani, iar aceste aspecte contribuie la sporirea riscului de a dezvolta alergie la praf. Atunci cand petrecm perioade lungi in aceste medii inchise, respiram aer bogat in substante potential alergenice, ceea ce faciliteaza aparitia alergiilor la praf.

Praful din casa este principala sursa de alergeni in interiorul locuintelor si este un ecosistem complex compus dintr-un amestec de materie anorganica si organica, inclusiv fragmente microscopice de piele umana, fibre, spori fungici, bacterii, virusi, bacterii si alte substante chimice, polenuri, insecte, derivate dermice de origine animala, reziduuri alimentare, plante de casa si acarieni. Materialul anorganic continut in pulbere nu produce sensibilizare alergica, in timp ce componenta organica existenta poate actiona ca un iritant sau alergen. Orice proteina din pulbere se poate comporta ca un alergen daca este capabila sa fie suspendata in aer, inhalata si sa ajunga la caile respiratorii pentru a induce un raspuns alergic mediat de IgE. Este important de stiut ca predispozitia la boli alergice respiratorii depinde de si de fondul genetic si de expunerea la anumite substante care se comporta ca alergeni.

Sensibilizarea la alergenii prezenti in interiorul locuintelor este mai importanta pentru dezvoltarea astmului decat sensibilizarea la alergenii din exterior. Desi este posibil sa fiti alergic la una sau mai multe substante organice prezente in praf, acarienii de casa sunt principala sursa de alergeni din praful de casa, deoarece produc alergeni puternici, care sunt capabili sa sensibilizeze si sa induca simptome respiratorii la persoanele sensibilizate.

Principalii factori de mediu care influenteaza prezenta acarienilor sunt temperatura (intre 25 si 35 °C) si umiditatea relativa (intre 50 si 75 %). Canapelele si in special saltelele si pernele constituie un excelent microhabitat pentru acarieni, deoarece acestea pastreaza un anumit grad de umiditate si le ofera acarienilor cei trei factori de care au nevoie pentru dezvoltarea lor optima: caldura, umiditate si hrana

Simptome

Simptomele alergiei la acarieni sunt, in cele mai multe cazuri, de tip respirator: rinita si astm. Acarienii sunt locuitori naturali ai mediului nostru domestic, iar prezenta lor nu inseamna lipsa curateniei casei. Cu toate acestea, se recomanda ca pacientii alergici la acarieni sa incerce sa pastreze un mediu cat mai curat in locuinta si in mediile in care isi desfasoara activitatea.

Simptomele alergiei la praf includꓽ

Ochi rosii

Stranut

Mancarime la nivelul ochilor, precum si secretii ale acestora

Congestie nazala

Mancarime la nivelul gatului, ba chiar si in interiorul cavitatii bucale

Tuse

Diagnostic

Medicul alergolog va efectua teste ale pielii prin introducerea unor cantitati mici de extracte alergene pentru a observa reactia pielii. Atunci cand sensibilitatea la un alergen este prezenta, zona respectiva a pielii devine rosie, aparand mancarime si o usoara umflatura. Testele de sange pot fi, de asemenea, efectuate pentru anticorpi specifici.

Tratament pentru alergia la praf

Primul pas in tratarea alergiilor la praf este incercarea de a elimina acarienii acasa. In plus, medicamentele, cum ar fi antihistaminicele, pot fi prescrise atat pe cale orala, cat si sub forma de spray nazal. Corticosteroizii pot reduce inflamatia si decongestionantele faciliteaza respiratia pe nas, prin reducerea inflamatiei in nari. Acesta din urma nu poate fi prescris in caz de hipertensiune arteriala sau prostata marita, astfel incat este de obicei recomandata irigarea nazala cu apa sarata pentru a elimina mucusul, susțin specialiștii.