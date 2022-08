Dmitri Kiseliov, poreclit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului” și-a început emisiunea cu un monolog în care susține că suedezii nu iartă Rusia pentru umilirea armatei regelui Carol al XII în Bătălia de la Poltava. Ura Suediei față de Rusia este tocmai din cauza acestei bătălii pierdute, motiv pentru care a și cerut aderarea la NATO, a completat acesta.

On his show tonight, Dmitry Kiselyov says that European countries are backing Ukraine against Russia because they want revenge for the battles of Poltava (1709), Borodino (1812), and Stalingrad (1942-3)



Just to remind you, this is one of Russia\"s most popular TV programmes pic.twitter.com/kTb6VkWQFB